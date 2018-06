DESTAQUES GAFANOMICS® [25/JUN/2018]

Por Patrícia Silva, Gestora de Comunicação e Marketing na FABERNOVEL INNOVATE Lisboa

“Destaques GAFAnomics®” é uma compilação dos artigos mais importantes partilhados internamente pela equipa da FABERNOVEL.

Amazon expande presença na indústria hoteleira

A Amazon lançou a “Alexa for Hospitality”, uma versão especial da assistente virtual Alexa para hotéis e outros espaços arrendados para férias. O Marriott é um dos primeiros parceiros.

A versão da Alexa vai ser personalizada para cada local, permitindo solicitar o serviço de quartos, de limpeza, fazer questões (a que horas encerra a piscina, onde fica o ginásio…) e controlar termóstatos ou a iluminação, através da coluna Amazon Echo.

A Amazon continua a levar a cabo a estratégia “Alexa Everywhere” (habitações, automóveis, hotéis) para aumentar o número de utilizadores da Alexa e promover a propagação dos seus serviços. Os clientes da Amazon vão poder conectar-se temporariamente à sua conta Amazon, através das colunas Amazon Echo instaladas nos hotéis, tendo acesso aos serviços da Amazon.

Google lança app de podcasts

A Google lançou uma nova app de podcasts, a Google Podcasts. A Google quer fazer com os podcasts no Android o mesmo que a Apple fez no iOS, criando um novo canal nativo de distribuição destes conteúdos, alternativo ao iTunes.

Para já, a app oferece mais de 2 milhões de podcasts e vai utilizar inteligência artificial para fazer recomendações personalizadas, à medida que vai conhecendo as preferências dos utilizadores.

Outro ponto relevante é o cruzamento de experiências de consumo dentro do ecossistema: a Google Podcasts está integrada com a assistente virtual Google Assistant, permitindo uma sincronização com os dispositivos da Google (é possível começar a ouvir um podcast na app a caminho do trabalho e retomar quando se regressa a casa, através da coluna Google Home).

Facebook vai permitir criar quizzes em direto

O Facebook vai permitir a criadores/publishers criar sondagens e quizzes interativos em vídeos, em direto, através do Facebook Live. O BuzzFeed, o Fresno e o Insider são alguns dos primeiros parceiros.

O Facebook está a saber, novamente, aproveitar os media e outros criadores para captar conteúdos para a sua plataforma de livestreaming. Este novo formato de vídeos interativos pode ser particularmente atrativo, tendo em conta o sucesso de concursos de cultura geral, em direto e em mobile, como o HQ Trivia.

Um dos concursos de trivia, que vai ser produzido pelo Insider, vai incluir recompensas monetárias aos participantes, o que pode abrir uma porta para que, no futuro, o Facebook venha a incluir também uma funcionalidade que permita realizar pagamentos.

Pagamentos no WhatsApp atingem 1 milhão de utilizadores na Índia

A plataforma piloto de pagamentos do WhatsApp, na Índia, atingiu 1 milhão de utilizadores. O teste está a ser feito através de uma integração com a UPI (Unified Payment Interface), um sistema de pagamentos do governo que agrega várias contas bancárias.

Esta base considerável de utilizadores permite ao WhatsApp introduzir melhorias, antes de um lançamento oficial. A funcionalidade de pagamentos pode ser um argumento para fidelizar os utilizadores ao seu ecossistema.

A Índia é um mercado onde tem uma grande margem de crescimento: apenas 14% da população indiana faz pagamentos digitais e estima-se que os pagamentos digitais atinjam 1 bilião de dólares, nos próximos 5 anos.

GAFAnomics® [ga-fɑː-nom-iks], substantivo: Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

DUMITA – Baidu, Xiaomi, Tencent e Alibaba (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

