DESTAQUES GAFANOMICS® [02/JUL/2018]

Elon Musk reinventou a escola

Elon Musk criou, em 2014, uma escola privada e “secreta” na sede da sua empresa de exploração espacial, SpaceX, para educar os seus filhos e os filhos dos seus colaboradores. Agora, foram desvendados mais pormenores sobre como reinventou a educação, através da Ad Astra.

Os princípios base são a resolução de problemas e ir ao encontro das aptidões e capacidades individuais. Os alunos não estão divididos por classes, trabalham em equipas com base naquilo que mais gostam e não há avaliações formais.

Tem um programa à medida, que dá uma grande ênfase às linguagens de programação e em preparar os estudantes para fazer uma TED Talk. Os alunos são envolvidos em projetos técnicos, onde podem criar quase tudo, negoceiam com uma moeda própria e podem ter a sua própria “empresa”.

Numa entrevista a uma estação de TV chinesa, em 2015, Musk revelou alguns detalhes sobre a escola:

Google Duplex está a chegar…

A Google vai começar a testar, este verão, em ambiente real o Duplex, a nova tecnologia que faz chamadas, tal como um humano faria, para reservar uma mesa num restaurante ou fazer uma marcação no cabeleireiro. Os testes vão ser feitos, nos Estados Unidos, com uma base reduzida de utilizadores e de parceiros.

Numa nova demonstração da tecnologia, com a qual é possível interagir através da assistente virtual Google Assistant, fica claro que se está a falar com um robô – e não com um humano – e que a chamada está a ser gravada.

O Google Duplex é uma potencial revolução na interação com a assistente virtual da Google, tornando-a significativamente mais “humana”. A Google está a melhorar a experiência de utilização da Assistant e, à medida que promove a sua integração em novos produtos/serviços, quer torná-la a principal forma de interação com os dispositivos.

Amazon vai lançar cartão de crédito

A Amazon vai lançar, em parceria com a American Express, um cartão de crédito para as pequenas empresas, nos EUA, que compram bens e serviços na sua plataforma. A parceria inclui ferramentas de gestão que permitem às empresas ter uma visão mais detalhada sobre o seu histórico de compras.

A Amazon lançou, no ano passado, o programa Prime para empresas, que oferece diferentes opções de pagamento e envio gratuito de produtos, com o objetivo de ganhar quota de mercado a fornecedores de materiais de escritório como a Staples.

Agora, com este novo cartão pode reforçar a sua relação com as empresas de pequena dimensão e criar novas opções de crédito que podem ser atrativas para empresas com uma receita anual inferior a 10 milhões de dólares.

Facebook dá novo rumo a projeto de fornecimento de Internet

O Facebook vai dar um novo rumo ao Aquila, um projeto dedicado ao fornecimento de Internet a zonas remotas do planeta. A empresa desistiu da ideia de construir um avião alimentado por energia solar e vai agora concentrar-se na tecnologia que está por trás destes sistemas, através de parceiros como a Airbus.

Ao que tudo indica, o Facebook planeia também lançar satélites para fornecer Internet 10 vezes mais rápido do que os satélites Starlink, da SpaceX, através de uma nova subsidiária chamada PointView.

GAFAnomics® [ga-fɑː-nom-iks], substantivo: Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

DUMITA – Baidu, Xiaomi, Tencent e Alibaba (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

