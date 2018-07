Care by Volvo: subscrição automóvel e de serviços on-demand

A Care by Volvo é um novo serviço de subscrição automóvel da Volvo.

Integra diferentes serviços de concierge digitais.

O Care by Volvo é o novo serviço da Volvo que permite subscrever (por 600 dólares/mês) um modelo específico da marca, incluindo o seguro, assistência em viagem, reparação e manutenção dos automóveis.

Através da app, é possível solicitar um serviço on-demand de “recolha” do automóvel quando é necessário serviço de manutenção, reabastecimento de combustível ou serviço de lavagem.

O Care by Volvo inclui também o acesso a serviços de concierge digitais, como o envio de direções para o sistema de navegação do automóvel, a reserva de mesa num restaurante ou num hotel e entregas de encomendas no porta-bagagens, através de uma parceria com a Amazon.

Ao longo do tempo, a Volvo planeia adicionar novos modelos, no entanto oferece o acesso por um período pré-definido a um automóvel de maior ou menor dimensão para ir ao encontro de diferentes necessidades.

O Care by Volvo pode ajudar a Volvo a diferenciar-se, à medida que passa de um fabricante automóvel para um fornecedor de serviços de mobilidade direct-to-consumer. Desta forma, impulsiona o crescimento da sua base de clientes e mantém um contacto direto com o cliente que lhe permite conhecer melhor as necessidades e preferências.

