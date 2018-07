Farfetch adquiriu empresa tecnológica chinesa

A Farfetch adquiriu uma empresa tecnológica chinesa, especialista na amplificação de marcas de luxo nas plataformas digitais.

A plataforma de e-commerce está a promover a sua expansão no mercado chinês.

A Farfetch adquiriu a CuriosityChina, uma empresa tecnológica com vários serviços digitais para marcas de luxo (CRM nos media socias, criação de sites de e-commerce, ferramentas omnicanal, análise de dados). A aquisição permite à Farfetch expandir a oferta de serviços e marcar posicionamento no mercado chinês.

A compra pode ser particularmente relevante para ajudar as marcas a impulsionar os seus negócios através do WeChat, que é utilizado para quase tudo na China.

O WeChat tornou-se incontornável na China: é um dos canais de vendas mais importante no país e tem mais de mil milhões de utilizadores ativos em todo o mundo. Além do messaging, tornou-se uma plataforma de m-commerce bastante relevante, que permite às marcas criar os seus sites de e-commerce dentro do WeChat, totalmente integrados com a experiência do utilizador.

O WeChat é também uma alavanca importante no drive-to-store, uma vez que permite, por exemplo, ativar o bluetooth do telefone e sincronizá-lo com a loja para que o cliente receba diferentes tipos de conteúdos, configurados pela marca (notificações, vídeos, uma mensagem de boas-vindas, cupões, etc.).

