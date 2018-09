DESTAQUES GAFANOMICS® [03/SET/2018]

Por Patrícia Silva, Gestora de Comunicação e Marketing na FABERNOVEL INNOVATE Lisboa

Toyota investe na Uber

A Toyota fez um investimento de 500 milhões de dólares na Uber, valorizando a Uber em 72 mil milhões de dólares (em maio, tinha uma valorização de 62 mil milhões de dólares).

As duas empresas vão integrar as suas tecnologias para autoguiados em automóveis da Toyota, que serão utilizados num serviço de ride-sharing on-demand da Uber, em 2021. Os automóveis vão também ser licenciados a outros operadores de frotas, como forma de gerar receitas.

Este investimento pode ajudar a Uber a continuar a desenvolver a sua tecnologia (que tem custos elevados) e, ao mesmo tempo, diversificar a sua frota de automóveis autoguiados (planeia incluir também automóveis da Volvo e Mercedes).

Para a Toyota, é um bom movimento estratégico, que permite começar a rentabilizar a sua tecnologia para a condução autónoma.

Alexa entra na universidade

A Amazon vai colocar a sua assistente virtual, Alexa, em 2.300 dormitórios de uma universidade privada dos EUA. A Alexa vai estar acessível através de colunas inteligentes Amazon Echo Dot.

A interação com a Alexa vai poder ser feita de forma anónima, sem a necessidade de ter uma conta Amazon, e, através da plataforma “Amazon for Business“, foram programadas respostas personalizadas sobre serviços e o campus da universidade.

A Amazon está a “aproximar-se” de uma população mais jovem, promovendo a interação de potenciais futuros clientes com o seu hardware e serviços.

A Amazon continua a seguir a estratégia “Alexa Everywhere” (habitações, automóveis, hotéis, escolas) para aumentar o número de utilizadores da sua assistente virtual e promover a propagação dos seus serviços.

Google Pay vai incluir empréstimos na Índia

A Google está a criar parcerias com alguns bancos na Índia para incluir empréstimos na Google Pay (ex-Google Tez), a plataforma de pagamentos mobile que lançou, no ano passado, no mercado indiano.

A Google tem vindo a adicionar novas funcionalidades à app de forma a torná-la uma one-stop-shop de serviços financeiros: permite transferências peer-to-peer, sem comissões, dividir ou liquidar contas e inclui também um serviço de messaging.

A Índia possui um elevado número de utilizadores mobile (cerca de 300 milhões) e uma população que excede os mil milhões, pelo que pode ser um bom mercado de “teste” de novas funcionalidades e para o crescimento da base de utilizadores do Google Pay.

Amazon quer co-financiar filmes da Sony e Paramount

A Amazon está a negociar com a Sony Pictures e a Paramount para co-financiar filmes destes estúdios, com o objetivo de expandir a oferta do seu serviço de streaming de vídeo online. A empresa planeia investir 5 mil milhões de dólares na produção de conteúdos, este ano.

A parceria com estes estúdios permite adicionar ao Amazon Prime Video potenciais hits do cinema, que podem ajudar a Amazon a fidelizar clientes e impulsionar o crescimento da base de subscritores do Amazon Prime.

Além do online, a Amazon pode vir também a revolucionar a experiência offline, com a compra de uma cadeia de cinemas. À semelhança do que aconteceu no retalho, em que começou por liderar no e-commerce para depois expandir a sua presença no mundo físico, poderá vir a seguir a mesma estratégia na indústria do entretenimento?

GAFAnomics® [ga-fɑː-nom-iks], substantivo: Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

DUMITA – Baidu, Xiaomi, Tencent e Alibaba (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

