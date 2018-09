Por Patrícia Silva, Gestora de Comunicação e Marketing na FABERNOVEL INNOVATE Lisboa

“Destaques GAFAnomics®” é uma compilação dos artigos mais importantes partilhados internamente pela equipa da FABERNOVEL.

SpaceX vai transmitir viagem à Lua em realidade virtual

A SpaceX planeia fazer a primeira viagem turística à Lua, em 2023, e vai transmiti-la em direto e em realidade virtual. Esta é uma forma de partilhar a missão com milhões de pessoas e de marketing.

Moon mission will be livestreamed in high def VR, so it’ll feel like you’re there in real-time minus a few seconds for speed of light — Elon Musk (@elonmusk) September 18, 2018

O primeiro cliente da SpaceX vai ser Yusaku Maezawa, o fundador da Start Today e da plataforma de e-commerce japonesa Zozotown, que vai levar consigo artistas para inspirá-los para novas criações. O projeto chama-se #dearMoon.

O valor pago pelo “bilhete” vai ser investido no desenvolvimento do Big Falcon Rocket, que vai ser o meio de transporte na viagem. Desta forma, Elon Musk está a financiar a construção do foguetão reutilizável que planeia utilizar noutras missões, incluindo para a colonização de Marte.

Google vai integrar Android em milhões de automóveis

A Google criou uma parceria com a Renault-Nissan-Mitsubishi para integrar o sistema operativo Android em milhões de automóveis novos, em 2021. A parceria dá acesso aos mapas da Google, loja de aplicações e à assistente virtual Google Assistant.

Para a Google pode ser um passo significativo para expandir a sua presença na indústria automóvel (Renault-Nissan-Mitsubishi vendeu 5,5 milhões de automóveis no primeiro semestre deste ano).

O facto de as apps dos GAFA ocuparem um elevado tempo de utilização diária – e de serem “omnipresentes” – cria uma maior dificuldade de sucesso e de fidelização a um software desenvolvido in-house por um fabricante automóvel tradicional. Para a Renault-Nissan-Mitsubishi, aliar-se à Google é uma forma de tentar manter-se relevante, uma vez que o sistema operativo é uma peça-chave no automóvel.

Amazon vai lançar mais dispositivos com a Alexa

A Amazon vai permitir interagir com a sua assistente virtual Alexa em vários novos dispositivos que vai lançar, incluindo um microondas, um amplificador, um subwoofer e um dispositivo para o carro.

Impulsionar as interações com a Alexa na casa e no automóvel faz parte da estratégia da Amazon para colocar a assistente à disposição dos utilizadores nos espaços em que despendem mais tempo.

A Amazon está a integrar o seu software de inteligência artificial (Alexa) no maior número de dispositivos de hardware possível, para tornar a sua assistente virtual ‘omnipresente’ e criar uma alavanca aos seus serviços. Na batalha das interações por voz, vencerá a assistente virtual que estiver mais presente na vida dos utilizadores.

Tencent Music vai entrar na bolsa dos EUA

A Tencent Music, empresa da chinesa Tencent que desenvolve serviços de streaming de música, quer captar cerca de 2 mil milhões de dólares na entrada em bolsa nos EUA. É uma das maiores entradas na bolsa de Nova Iorque por parte de uma empresa chinesa este ano.

A Tencent Music detém os serviços de música QQ Music, KuGou e Kuwo, que controlam ¾ do mercado de streaming de música na China.

A Tecent Music é mais uma empresa chinesa que está a captar investimento no mercado de capitais norte-americano. Anteriormente, também a NIO e a Pinduoduo entraram em bolsa nos EUA, captando mil milhões de dólares e 1,63 mil milhões de dólares, respetivamente.

GAFAnomics® [ga-fɑː-nom-iks], substantivo: Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

DUMITA – Baidu, Xiaomi, Tencent e Alibaba (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

