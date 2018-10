Por Patrícia Silva, Gestora de Comunicação e Marketing na FABERNOVEL INNOVATE Lisboa

“Destaques GAFAnomics®” é uma compilação dos artigos mais importantes partilhados internamente pela equipa da FABERNOVEL.

Amazon está a conquistar publicidade à Google

A Amazon está a conquistar à Google entre 50 a 60% do investimento em publicidade digital de algumas marcas. A empresa está a emergir como um player na publicidade digital e pode representar uma ameaça à cash cow da Google.

Nos Estados Unidos, é a terceira empresa com maior receita em publicidade digital e lidera na pesquisa por produtos e no conhecimento sobre os hábitos de compra online.

Isto torna a Amazon atrativa, sobretudo, para as marcas de bens de consumo. Mas a “The Everything Store” está, permanentemente, a acrescentar novos produtos à plataforma e pode atrair marcas de outras indústrias. Com a possível venda de automóveis online, a Amazon pode vir a conquistar o budget em publicidade digital também dos fabricantes automóveis, por exemplo…





Snapchat investe em conteúdos de TV originais

O Snapchat vai lançar novos conteúdos de vídeo originais, através de parcerias com escritores e produtores de Hollywood. Os “Snap Originals” incluem documentários e reality shows com episódios de curta duração e gravados especialmente para um formato mobile.

Os Snap Originals vão incluir portais em realidade aumentada, nos episódios, nos quais os utilizadores podem entrar e ser transportados para os cenários das séries. Esta pode ser uma forma de criar diferenciação em relação a outras plataformas mobile de vídeo, como a IGTV, do Instagram.

Os novos conteúdos podem permitir ao Snapchat captar mais receitas em publicidade e ajudar a reter ou atrair novos utilizadores e contrariar a perda de utilizadores ativos.

Google lança Home Hub

A Google apresentou o Home Hub, um novo dispositivo que, para além de permitir interagir por voz com a assistente virtual da Google, inclui um ecrã para a integração de novos serviços (YouTube, Google Maps, Google Photos…).

O Home Hub é mais um reforço do posicionamento da Google nas casas conectadas: permite controlar todos os dispositivos inteligentes na habitação e integra com o hardware da Nest (adquirida pela Google em 2014) para casas inteligentes.

Este é também um prenúncio do que poderá vir a ser o futuro do consumo de conteúdos de media e entretenimento, onde estes dispositivos podem vir a tornar-se relevantes. O Home Hub vai permitir aceder a serviços de streaming de música e ao serviço de streaming de vídeo, YouTube TV.

Facebook entra no mercado das assistentes virtuais

O Facebook lançou dois novos dispositivos com ecrã, câmara e assistente virtual, o Portal e o Portal +, marcando uma entrada já antecipada neste mercado.

Os dispositivos vão integrar a Alexa, a assistente virtual da Amazon, e não uma assistente desenvolvido in-house pelo Facebook. Vão permitir efetuar chamadas de voz e de vídeo, pelo Facebook Messenger, e controlar os dispositivos da casa inteligente.

A integração da assistente virtual da Amazon pode indiciar que o Facebook perdeu a “guerra” das assistentes virtuais, mas não há dúvida que conseguiu marcar posicionamento nos media sociais. Estes novos dispositivos podem ser mais uma alavanca aos conteúdos de vídeo do Facebook Watch e mais uma forma de estar presente no nosso dia-a-dia.

GAFAnomics® [ga-fɑː-nom-iks], substantivo: Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

DUMITA – Baidu, Xiaomi, Tencent e Alibaba (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

