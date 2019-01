Por Patrícia Silva, Gestora de Comunicação e Marketing na FABERNOVEL Lisboa

Didi Chuxing entra na indústria financeira

A Didi Chuxing, empresa de ride-sharing chinesa que adquiriu o negócio da Uber na China, está a expandir o seu core business. A empresa lançou novos serviços na indústria da banca e seguros, na China, incluindo seguro automóvel, crédito ao consumo e crowdfunding ligado à saúde.

A Didi vai utilizar a quantidade massiva de dados que possui para estimar o rendimento dos utilizadores, com base nos locais que frequentam (casa, escritório, locais de lazer) e valor despendido em deslocações.

Os novos serviços estão integrados na app de ride-sharing e também na nova app Didi Finance. Com esta entrada, a empresa passa a concorrente de players fintech como a Ant Financial (Alibaba), a WeSure e a WeBank (plataforma de seguros e banco digital, respetivamente, da Tencent).

Netflix lança filme interativo

O Netflix está a reforçar a sua aposta nos conteúdos interativos, através do lançamento de um filme baseado na série futurista “Black Mirror”. O novo filme, “Black Mirror: Bandersnatch”, permite aos espectadores tomar decisões que influenciam o rumo da história (5 finais possíveis).

A TV interativa está a emergir como um nova experiência no consumo de conteúdos de entretenimento. Se o Netflix for capaz de criar um nível elevado de envolvimento, é possível que venha a introduzir este tipo de conteúdos noutras categorias (comédia, romance, etc).

Estes conteúdos interativos podem ser uma nova forma de exploração de dados, para recolher insights sobre os clientes, que permitem ao Netflix melhorar as recomendações personalizadas – ou até influenciar a produção de novos conteúdos.

Amazon vai abrir mais supermercados

A Amazon planeia abrir mais supermercados Whole Foods para impulsionar o programa de fidelização Amazon Prime Now. Desta forma, potencia o alargamento do número de clientes abrangidos pelo seu serviço de entregas em duas horas e de click-and-collect em 30 minutos.

A abertura de mais supermercados em mercados estratégicos, nos EUA, pode ajudar a Amazon a tornar-se mais competitiva, em relação à Walmart, na venda de produtos alimentares online. Além disso, pode atrair subscritores do Prime Now que ainda não compram na Whole Foods.

O aumento da rede física pode também permitir criar novos pontos de recolha de encomendas de todos os tipos, para aceitar devoluções e que podem funcionar como mini-armazéns para encomendas feitas na Amazon.

Alphabet faz spin-off de empresa de energia

A Alphabet/Google fez o spin-off de mais uma empresa criada no seu laboratório de projetos disruptivos, Alphabet X (anterior Google X). Através da nova empresa, Malta Inc., a Alphabet prepara-se para transformar o futuro das infraestruturas de armazenamento de energia.

A Malta Inc. desenvolveu um sistema capaz de armazenar eletricidade, gerada através de energias renováveis, durante dias ou semanas. A nova tecnologia pode diminuir o desperdício de energia e reduzir os custos destes sistemas.

A empresa captou 26 milhões de dólares, numa ronda de investimento liderada pelo fundo Breakthrough Energy Ventures, que inclui investidores como Bill Gates, Jeff Bezos, Michael Bloomberg, Masayoshi Son, Richard Branson e Jack Ma.

GAFAnomics® [ga-fɑː-nom-iks], substantivo: Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

DUMITA – Baidu, Xiaomi, Tencent e Alibaba (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

ESTUDOS GAFAnomics®:

TESLA: Uploading the Future

GAFAnomics: Nova Economia, Novas Regras

GAFAnomics: 4 super poderes, na Network Economy

UBER: O vírus dos transportes

Amazon: O império escondido

Facebook: A startup perfeita

LinkedIn: A rede séria

