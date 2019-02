Por Patrícia Silva, Gestora de Comunicação e Marketing na FABERNOVEL Lisboa

Facebook juntou serviços de messaging

O Facebook fundiu os serviços de messaging do Instagram, WhatsApp e Facebook Messenger. As três plataformas vão continuar a operar de forma independente, mas vão permitir a um utilizador do Messenger, por exemplo, comunicar com um do WhatsApp, de forma fluída.

Alargar o alcance de comunicação entre plataformas pode ajudar os serviços de messaging do Facebook a tornarem-se omnipresentes, uma vez que permitem chegar a qualquer um, através do método preferido. Desta forma, o Facebook pode tornar-se um concorrente mais forte de outras apps de messaging populares.

2 mil milhões de pessoas utilizam diariamente, pelo menos, uma app do Facebook. A estratégia de fusão do messaging pode permitir criar novo tipos serviços e também de publicidade.

Apple planeia serviço de subscrição de jogos

A Apple está a avaliar o lançamento de um serviço de subscrição de jogos. Ao que tudo indica, as negociações com editoras de videojogos já decorrem há mais de um ano.

Ao funcionar como uma distribuidora, poderá atrair as editoras a criarem jogos exclusivos para o seu serviço, permitindo que evitem custos de distribuição/marketing noutros canais. O serviço pode ser importante para a empresa, para tentar ganhar uma posição relevante num mercado que valerá 100 mil milhões de dólares em 2021.

Esta é mais uma alavanca na estratégia da Apple para impulsionar o crescimento dos serviços.

Airbnb adquire marketplace de espaços para reuniões

O Airbnb comprou a Gaest.com, uma startup dinamarquesa que desenvolveu um marketplace online de aluguer de espaços para reuniões, workshops e outros eventos empresariais.

O Airbnb está a expandir a oferta de serviços para o mercado empresarial. Esta aquisição pode permitir fortalecer o Airbnb Work, um programa que permite a quem viaja em negócios encontrar alojamento e espaços para trabalhar.

A Gaest pode ajudar também o Airbnb a criar maior valor para os anfitriões atuais e futuros, possibilitando a partilha de espaços para eventos profissionais.

Tencent cria empresa de mobilidade

A Tencent criou uma nova empresa de mobilidade, em parceria com o GAC Group, um fabricante de automóveis detida pelo governo local de Guangzhou, e com o Grupo de Transportes Públicos de Guangzhou. Foi feito um investimento de 150 milhões de dólares na nova empresa.

Nesta joint venture, o GAC vai deter 35%, a Tencent 25% e o Grupo de Transportes Públicos de Guangzhou 10%.

As gigantes da Internet chinesas estão a acelerar a entrada na mobilidade e a expandir os seus serviços de inteligência artificial e de cloud na indústria automóvel.

GAFAnomics® [ga-fɑː-nom-iks], substantivo: Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

DUMITA – Baidu, Xiaomi, Tencent e Alibaba (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

