Startup de seguros Lemonade entra na Europa

A startup americana de seguros Lemonade, que desde 2016 captou um financiamento de 480 milhões de dólares, entrou agora no mercado europeu.

A Alemanha vai ser o primeiro mercado em que vai disponibilizar a sua App, que automatiza grande parte da experiência, ao permitir personalizar uma apólice ou accionar o seguro, respondendo a algumas questões colocadas por um chatbot.

A Alemanha vai ser também o primeiro mercado onde estará disponível o novo modelo de cláusulas Policy 2.0 , que simplifica significativamente a linguagem e a compreensão de todos os detalhes, garantindo assim uma maior transparência.

Este modelo de apólice foi criada em crowdsource, com a colaboração de reguladores, empresas concorrentes e clientes.

🇩🇪 Germany isn’t just the first country in Europe to get Lemonade. It's the first country on the planet to get Policy 2.0 ✨- the shortest, simplest insurance policy designed for the 21st century. S/O to our reinsurance partners, @AXADeutschland Super! 🎉 https://t.co/HMzl25KQJJ

— Lemonade (@Lemonade_Inc) June 11, 2019