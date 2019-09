McDonald’s compra startup para automatizar registo de pedidos

Subscreva o nosso podcast em:

A McDonald’s comprou a Apprente, uma startup especializada em tecnologia de conversação por voz que vai permitir automatizar o registo de pedidos feitos no McDrive em vários idiomas.

A tecnologia já está a ser testada em McDrives de alguns restaurantes da cadeia de fast-food, nos Estados Unidos.

É de esperar que venha também a ser integrada nos pedidos feitos por mobile e nos quiosques self-service digitais dentro dos restaurantes, de forma a melhorar a rapidez de atendimento e, possivelmente, reduzir a dimensão do staff.

Além disso, a McDonald’s está a investir numa maior personalização do serviço, apresentando menus personalizados no McDrive com base nos eventos locais, na hora ou nas refeições mais pedidas no restaurante.

