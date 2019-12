Hastee: adiantamento do salário on-demand

A Hastee permite às empresas adiantar até 50% do salário dos colaboradores, antes do pagamento tradicional no final do mês.

O adiantamento pode ser solicitado on-demand pelos colaboradores através da aplicação Hastee Pay.

A Hastee é uma startup do Reino Unido que permite às empresas adiantar até 50% do salário dos colaboradores, antes do pagamento tradicional no final do mês.

O adiantamento pode ser solicitado on-demand pelos colaboradores através da aplicação Hastee Pay. Os colaboradores podem receber um adiantamento de 100 libras todos os meses, sendo que acima desse valor é cobrada uma taxa de 2,5%.

A Hastee financia estes empréstimos e é reembolsada pelas empresas no final do mês quando são processados os salários.

A startup criou também o Hastee Hub, um blogue para a educação financeira que ajuda a tomar melhores decisões na gestão de finanças pessoais e a planear o futuro, em parceria com a The Money Advice Service e a The Money Charity.

Entre os clientes da Hastee estão a London City Airport, a rede de bares All Bar One e a Avery Care Homes.

A startup foi fundada em 2017, por James Herbert e Simon Draper, e já captou 275,7 milhões de dólares. Para já, só opera no Reino Unido.

