É melhor não fazer planos

O fundador da Alibaba, Jack Ma(gic), é um empreendedor que já marcou definitivamente a História da China e está determinado em marcar a do Mundo.

A vida de Jack Ma é inspiradora para qualquer empreendedor: partiu do zero, mas, com inteligência e determinação (fora do comum), construiu uma das maiores empresas do mundo.

Fiquei a refletir em particular sobre uma das suas afirmações: “Se fizermos planos vamos falhar, se não fizermos vamos vencer.”

Em retrospetiva, analisei a minha vida e, de facto, nunca um plano correu como esperado. Decidi seguir o conselho do Jack Ma e não fazer planos, apenas apontar a “bússola a Norte” e garantir alinhamento da equipa, ritmo e cadência.

Fica, por isso, como sugestão para este fim de semana ler o livro Alibaba: The house that Jack Ma built, do autor Duncan Clark.

Bom fim de semana!