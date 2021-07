Subscreva o nosso podcast em:

Tesla continua imparável

Em plena crise de componentes automóveis, a Tesla voltou a surpreender e a bater um novo recorde, com 201 mil carros vendidos em todo o mundo no segundo trimestre de 2021.

Mais um recorde, que representa um crescimento de 8,7% face aos 184,8 mil carros que tinham sido vendidos no primeiro trimestre de 2021.

Neste segundo trimestre, foram produzidos mais 206 mil carros.

Robinhood vai entrar em bolsa

A aplicação americana Robinhood, que permite investir em bolsa sem comissões, vai entrar em bolsa, esperando atingir uma valorização de 40 mil milhões de dólares no IPO.

No primeiro trimestre deste ano, a receita cresceu 300% para 522 milhões de dólares, em relação ao primeiro trimestre de 2020, impulsionada pelo trading de criptomoedas, que representou 17% da receita.

Neste momento, a Robinhood conta com 18 milhões de utilizadores ativos por mês, o dobro dos que tinha no primeiro trimestre de 2020.

Jeff Bezos deixou de ser CEO da Amazon

Jeff Bezos, como previamente anunciado, deixou no dia 5 de julho o lugar de CEO da Amazon, no mesmo dia em que a empresa foi fundada há 27 anos. O anúncio já tinha sido (inesperadamente) feito, em fevereiro, na apresentação de resultados do último trimestre de 2020.

Bezos passa, agora, a presidente executivo e o novo CEO da Amazon é Andy Jassy, que, até agora, dirigia a Amazon Web Services.

Com esta saída da liderança, é possível que Jeff Bezos se concentre noutros projetos, incluindo a sua empresa de exploração espacial Blue Origin. No próximo dia 20, será um dos passageiros a viajar para o Espaço na primeira missão tripulada da Blue Origin.

