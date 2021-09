Subscreva o nosso podcast em:

Tesla apresenta robô humanóide

A Tesla apresentou, a 19 de agosto, o Tesla Bot. Trata-se da visão de um robô humanóide e o primeiro protótipo será apresentado em 2022.

Este robô terá 1,76 metros de altura, pesará 57 quilos, e poderá transportar objetos com até 20 quilos.

O objetivo é que possa ter uma utilização doméstica, como o apoio à realização de algumas tarefas, como, por exemplo, ir buscar compras ao supermercado. Por outro lado, pode ter também uma utilização industrial para trabalhar em fábricas. Como foi referido por Elon Musk, durante a apresentação, estes robôs poderão, em breve, trabalhar nas fábricas da Tesla, onde já existem outros robôs na cadeia de produção de automóveis.

O Tesla Bot é uma extensão natural das tecnologias da Tesla no desenvolvimento de novos produtos, pois, como Elon Musk afirmou, os automóveis da Tesla já são robôs sobre rodas.

10 anos de Tim Cook na liderança da Apple

Tim Cook completou 10 anos como CEO da Apple. Na transição de gestor para líder, podemos dizer que tem feito um excelente trabalho, tornando a Apple na primeira empresa americana a atingir uma capitalização bolsista de 2 biliões de dólares.

Desde que assumiu o comando em agosto de 2011, Tim Cook redefiniu a organização da Apple à sua maneira e mais do que duplicou as receitas e o lucro. (Em 2020, as receitas da Apple atingiram os 274 mil e 500 milhões de dólares e o lucro foi de 57 mil milhões de dólares).

A liderança de Tim Cook tem sido marcada, sobretudo, pelo fortalecimento do ecossistema com o lançamento de novos produtos, incluindo o Apple Watch, os AirPods, o HomePod e o recente AirTag.

Para além dos produtos de hardware, nestes últimos 10 anos, Tim Cook reforçou a área de serviços, através das plataformas Apple Music e Apple TV+, do cartão de crédito, sem comissões, Apple Card, do serviço de subscrição de videojogos Apple Arcade e do recente Apple Fitness+.





Amazon disponibiliza opção buy now pay later

A Amazon fez uma parceria com a startup de serviços financeiros Affirm para permitir o pagamento de produtos em prestações.

Esta novidade já começou a ser testada em compras superiores a 50 dólares e vai ser disponibilizada, brevemente, a todos os clientes nos Estados Unidos.

O pagamento de produtos através de opções buy now pay later é uma tendência em grande crescimento que está a ser impulsionada por startups que estão a fazer o unbundling de serviços financeiros tradicionais.

