Pode subscrever os canais de vídeo do SuperToast:

YouTube | Apple Podcasts | Facebook | Instagram | LinkedIn | TikTok

Tesla bate recorde de venda de carros no 4ºT

A Tesla continua a surpreender com recordes, trimestre após trimestre. No último trimestre de 2021, vendeu 308.600 automóveis.

No acumulado do ano de 2021 também bateu mais um recorde, com 936.172 mil automóveis vendidos em todo o mundo, o que representa um aumento de 87% em relação a 2020.

Apple com capitalização bolsista de 3 biliões de dólares

A Apple tornou-se a primeira empresa do mundo a alcançar a capitalização bolsista de 3 biliões de dólares.

Depois de em 2020 ter alcançado os 2 biliões de dólares, precisou apenas de mais 1 ano e 4 meses para chegar aos 3 biliões de dólares.

Em 2021, as principais categorias de produto cresceram a 2 dígitos e também o segmento de serviços apresentou um forte crescimento. Para o 4º trimestre de 2021, estima-se que a Apple atinja mais um recorde de vendas com receitas de 118 mil milhões de dólares.

WeChat alcança os 450 milhões de utilizadores diários

A super aplicação chinesa WeChat, que permite fazer quase tudo à distância de um clique, alcançou os 450 milhões de utilizadores diários, em 2021. Ou seja, um crescimento de 12.5%.

Este aumento é suportado também pelo crescimento impressionante nos serviços oferecidos através das “mini aplicações”, com destaque para o e-commerce, com as vendas através de live-streaming a crescer 15 vezes comparativamente a 2020.

Na área de pagamentos, o WeChat tem agora mais de 1.800 instituições financeiras parceiras e anunciou que vai passar a aceitar pagamentos com a moeda digital lançada pelo banco central chinês.

Subscreva o nosso podcast em:

Apple Podcasts | Spotify | Google Podcasts | TuneIn

Veja as mais recentes novidades nos nossos media sociais:



Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

BATX – Baidu, Alibaba, Tencent e Xiaomi (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

Quer tornar a sua empresa numa empresa GAFAnomics® ? Contacte a FABERNOVEL.

O seu nome (obrigatório)



O seu email (obrigatório)



A sua mensagem