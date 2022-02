O génio incompreendido que salvou 14 milhões de vidas na 2ª guerra mundial

O Jogo da Imitação é um filme que retrata a vida do matemático e criptógrafo Alan Turing, interpretado pelo ator Benedict Cumberbatch, onde um grupo de cientistas britânicos é contratado pelo governo, com o objetivo de conseguir interceptar mensagens encriptadas dos alemães nazis. Ao fim de vários dias de insucesso, Alan decide começar a construir a sua própria máquina, que prometia revolucionar o método que estava a ser usado, mesmo com os colegas e o próprio governo a reprovarem a sua construção.

Pioneiro no desenvolvimento de computadores Alan Turing, ajudou a inspirar as grandes mentes da sociedade contemporânea, que desenvolveram os computadores e smartphones atuais, fazendo com que a sociedade percebesse que as máquinas também seriam capazes de “pensar”.

Todo este sucesso nunca lhe foi reconhecido em vida, pois este trabalho era visto como um segredo de estado. O facto de se ter assumido como homossexual não ajudou, tendo como consequência a punição através de castração química.

Em 2009 recebeu um pedido de desculpas por parte do governo britânico e em 2013 pela rainha Elisabeth II.

