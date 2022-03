Didimo: a startup portuguesa de avatares para o metaverso

A Didimo é uma startup portuguesa do Porto que oferece soluções para a criação de avatares em 3D de pessoas, para interação mais realista no mundo digital.

Fundada por Verónica Orvalho, a Didimo é uma startup portuguesa do Porto que oferece soluções para a criação de avatares em 3D de pessoas, para interação mais realista no mundo digital criando uma versão digital do utilizador. O nome Didimo é apropriado e significa “gémeo” em grego.

Através de uma fotografia ou de uma gravação em vídeo, a plataforma gera, em 90 segundos, um avatar animado e hiper realista do utilizador, que pode ser integrado por empresas em serviços digitais. Por exemplo, para permitir ao cliente final experimentar peças de vestuário virtualmente ou para interagir em videojogos.

Sendo uma solução software-as-a-service, estes avatares podem ser facilmente integrados em qualquer serviço, através de uma API, permitindo às marcas criar experiências mais imersivas e personalizadas no metaverso.

A Didimo está focada na área do comportamento humano e tem como objetivo desenvolver o perfil psicológico e emocional de cada utilizador.

Neste momento, a startup tem parcerias sobretudo na área do gaming, com empresas como a Sony e a Amazon, mas tem também uma parceria com a Farfetch na área do retalho de vestuário de luxo.

Os principais mercados alvo são os Estados Unidos, o Canadá, o Reino Unido, a China e o Japão.

Desde que foi fundada em 2016, a Didimo já captou de investidores quase 9 milhões de dólares.

