Penso que não falo só por mim quando digo que a maneira como oiço música mudou drasticamente. E sem eu dar por isso. Ainda está bem vivo na minha memória as noites em que ficava a pensar em playlists e tinha que esperar horas para poder ouvir as músicas. Quer fosse através de downloads, CD ou cassetes. De um momento para o outro, este processo chato tornou-se tão fácil como carregar num botão de play. Em menos de um segundo, estava a ouvir a minha música, de forma gratuita e com a melhor qualidade. Tinha acabado de descarregar o Spotify. 😎

Baseada na história da criação do Spotify, “The Playlist” é uma minissérie da Netflix, que conta o percurso da empresa desde a sua idealização, criação e ascensão para se tornar na plataforma de streaming mais popular e dominante do mercado da música.

Desde os planos de negócio a aspetos mais técnicos, a série está brilhantemente dividida em seis episódios que contam os diferentes pontos de vista das peças-chave que construíram e contribuíram para o sucesso da empresa.

A visão de Daniel Ek, em todas as fases, foi apoiada por Martin Lorentzon (investidor e co-fundador), que investiu milhões de euros na empresa e procurou sempre trazer as melhores pessoas a bordo. Mesmo quando o dinheiro estava a acabar e mal conseguiam pagar salários, Martin nunca perdeu a esperança em Daniel, acreditando que encontrariam uma solução.

O sucesso do Spotify deve-se também a Andreas Ehn, o primeiro CTO da empresa, que quebrou as tradicionais regras do streaming. Conseguiu corresponder às expectativas quase impossíveis de Daniel, criando o serviço de streaming de música mais rápido.

Outra peça-chave foi Petra Hansson (diretora de Legal) que, com a apresentação do Spotify Premium, transformou o negócio e convenceu os grandes players de que o Spotify poderia ser um negócio sustentável com benefícios para ambas as partes.

Sim, a visão de Daniel Ek era muito boa, mas a concretização só foi possível porque teve a sorte de ter conseguido juntar a equipa certa, que apresentou soluções geniais.