Em 1989, estreava nos cinemas o filme “Regresso ao Futuro 2”, que antecipava um futuro com skates voadores e calçado de basquetebol da Nike com atacadores que se ajustavam sozinhos. Como sabemos, algumas destas invenções futuristas ainda não são uma realidade no nosso dia a dia, mas a verdade é que assistimos a uma inovação permanente no design de calçado desportivo.



Tinker Hatfield é um nome que muitos podem não reconhecer, a não ser que sejam “sneaker heads” bastante ligados ao design de calçado urbano. Galardoado com 4 prémios de design, este designer fez parcerias com atletas da NBA, como Michael Jordan, e é um dos homens mais influentes e inovadores no mundo do design desportivo.



Formado em Arquitetura, Tinker iniciou uma carreira como designer industrial focado no produto. Nesta mudança de carreira, assumiu-se como um contador de histórias futurista e bastante provocador. Apesar de trabalhar para uma gigante como a Nike, não se deixou intimidar ou permitir que a sua imaginação se desvanecesse, com a convicção de que é importante ter noção de si mesmo, antes de se integrar no mundo profissional.



Em 2011, Tinker Hatfield esteve na TedxPortland onde partilhou o seu trajeto e como conheceu Michael Jordan. As histórias que partilhavam serviam, permanentemente, de inspiração para o design de produtos. Cada par de sapatilhas “continha” uma história ou uma ideia diferente para ambos, resultando numa parceria notavelmente próxima e revolucionária.

Tendo amigos e familiares fãs de NBA, cresci a ver muitos deles a usar Air Jordans. Não eram apenas símbolos de atletismo, estilo e “status”, eram ferramentas para alcançar algo maior. Com calçado de boa qualidade e performance até um jovem de origens mais humildes podia sonhar grande. Há algo de poderoso que se revela quando o público geral tem a possibilidade de adquirir peças bem desenhadas que também servem um propósito visual e prático.



Atualmente, Tinker é Vice Presidente de Design e Projetos Especiais na Nike e continua a inovar. No início de 2022, lançou um projeto que cruza os mundos físico e digital, em parceria com a “Flying Formations”, em que quem comprar um NFT das novas sapatilhas que Tinker desenhou recebe um par de sapatilhas real.