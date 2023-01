O ElliQ é um robô de companhia, controlado por voz, destinado a adultos com mais de 65 anos, sobretudo os que vivem sozinhos.

O dispositivo funciona como um assistente virtual para quase tudo, desde alertar para a necessidade de beber água, tomar medicação e sugerir exercícios e atividades para quebrar a rotina.

Desenvolvido pela Intuition Robotics, o ElliQ é um robô de companhia, controlado por voz, destinado a adultos com mais de 65 anos, sobretudo os que vivem sozinhos.

Inspirado no candeeiro da Pixar, este pequeno dispositivo conectado comunica com os utilizadores de forma proativa. Por exemplo, para partilhar curiosidades, como o facto da Las Vegas Strip ser o sítio mais iluminado do planeta quando visto do Espaço.

O ElliQ funciona como um assistente virtual para quase tudo, desde alertar para a necessidade de beber água e tomar medicação à sugestão de exercício físico e atividades para quebrar a rotina.

Em casos de emergência, é também capaz de contactar um médico ou familiares.

O sistema inclui um tablet, que permite comunicar com familiares e amigos por videochamada ou por mensagens de voz e texto.

O entretenimento é garantido através de música, de jogos e de curiosidades de cultura geral que estimulam o lado cognitivo.

A pensar nas necessidades do dia a dia, está também disponível um serviço de concierge que permite facilmente chamar um táxi ou encomendar as compras de supermercado.

Com o preço de 1500 dólares, para já, o ElliQ só está disponível nos Estados Unidos.