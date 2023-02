Através da plataforma da Jump, os trabalhadores independentes podem começar a pedir aos seus clientes que paguem à Jump em vez de lhes pagarem diretamente.

No final do mês, os freelancers decidem quanto da faturação se converte em salário, usufruindo de todos os benefícios de um contrato de trabalho.

Fundada em 2020, a Jump nasceu com a promessa de melhorar a vida dos trabalhadores independentes. Esta startup francesa traz estabilidade a freelancers através da assinatura de um contrato permanente.

Depois de criar uma conta na Jump, 100% online, os freelancers podem começar a pedir aos seus clientes que paguem à Jump em vez de lhes pagarem diretamente e, acompanhar, em tempo real, as faturas pagas, pendentes e a remuneração total.

No final do mês, decidem quanto da faturação se converte em salário (aproximadamente 60% da faturação é convertida num salário).

As questões administrativas são asseguradas pela Jump, que gera os recibos de vencimento, as declarações da segurança social e otimiza as despesas profissionais.

Com esta solução, os trabalhadores independentes ganham acesso aos benefícios de um contrato permanente. Por exemplo, seguros de saúde, subsídio de desemprego quando terminam um contrato e maior facilidade em alugar uma casa ou em pedir um crédito à habitação.

A Jump dá também acesso a serviços de parceiros, como seguros da Axa ou da Alan e a marketplaces de trabalhos freelance (Malt, Talent.io, LeGratin).

Com um preço fixo de 79 euros por mês (num compromisso anual), o modelo de subscrição também é disruptivo quando comparado com os modelos de empresas tradicionais que cobram entre 5 a 10% da faturação total.

Desde que foi fundada em 2020, a Jump já captou 4 milhões de euros e tem como investidores a Index Ventures e business angels como o fundador da BlaBlaCar, Nicolas Brusson.