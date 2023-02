Catarina é Business Designer e Strategy Director da Instinct desde 2021, tendo sido Project Director durante o tempo que a Instinct representou a Fabernovel em Portugal. Catarina começou a sua carreira como consultora de gestão na Accenture, onde esteve envolvida em diversos projetos focados no desenho e otimização de processos, no desenvolvimento de modelos operativos e na gestão da mudança nas mais diversas indústrias, desde de Retalho a Saúde e Serviços Públicos. Estudou Engenharia Química e Bioquímica (NOVA SST) e desenvolveu a sua tese de mestrado em investigação na Graduate School of Sciences and Technology for Innovation (Yamaguchi University). Apaixonada por human-centered design, estudou também User Experience & User Interface Design (EDIT. - Disruptive Digital Education).