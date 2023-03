Dieter Rams é um dos mais influentes designers industriais do século XX. Ao longo de quase 40 anos (desde 1968), liderou a equipa de design da Braun e impulsionou uma estética e uma nova abordagem de design voltada para a funcionalidade.



Com vários prémios conquistados, os produtos criados por Rams são reduzidos ao essencial. Despojados de quaisquer elementos de distração e em perfeita sintonia entre utilidade e funções. Esta abordagem mudou radicalmente a forma como percepcionamos objetos eletrónicos e inspirou as gerações seguintes.



O design de Rams tem como principal objetivo melhorar a qualidade de vida das pessoas. Os produtos são extremamente funcionais, duráveis, úteis e transmitem emoções com que os consumidores se identificam. Para Rams, não é possível entender o bom design sem entender as pessoas e, para que o design seja entendido por todos, deve ser o mais simples possível. O design deve ser orientado ao utilizador, fácil de entender e estar em harmonia com o ambiente em que é utilizado: um bom design deve ser invisível e não se deve destacar.



Esta abordagem fica clara no documentário Rams da Apple TV, que conta a vida e obra de Dieter Rams.

Além da Braun, o trabalho icónico deste designer é também visível na empresa de mobiliário Vitsoe, onde desenhava sistemas padronizados, com soluções funcionais e de baixo custo, para uma grande variedade de pessoas.



No final dos anos 70, Dieter Rams resumiu a sua filosofia de design em dez fundamentos essenciais, que são considerados por muitos um grande contributo à história do design industrial. Estes princípios incluem inovação, simplicidade, estética intemporal, funcionalidade e durabilidade.



Uma das reflexões que surgem após ver o documentário é: Quão importante é hoje o design em relação ao futuro do planeta? Porque, como Dieter Rams defende, o design só funciona quando se procura uma solução para a humanidade. Dar prioridade à qualidade é o mote que se insurge em toda a sua filosofia, até porque os seus princípios de design não representam só uma atitude, representam também a necessidade de viver apenas com aquilo que é necessário.



A ética de design de Rams levou à criação dos produtos mais icónicos do século XX, como é o caso de alguns dos designs de produto da Apple, em que a influência de Rams está claramente presente. Jonathan Ive, o antigo diretor de design da Apple, era um grande admirador de Rams e frequentemente citava os seus princípios de design como uma fonte de inspiração.



O impacto de Dieter Rams no design é inegável. Os seus princípios de design são amplamente adotados em todo o mundo. A sua abordagem minimalista e funcional continuará certamente a influenciar designers por muitos anos.