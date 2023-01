Jony Ive é um dos designers mais marcantes do século XXI, prova disso foram produtos como o iPhone, o iPod e o iPad, que definem a nossa era. O seu processo criativo define-se como irreverente e transformador fazendo assim com que as ideias de todos os outros pareçam obsoletas. Tendo crescido numa vila no norte de Inglaterra, filho único de um professor de design, apaixonado e ativista, progressista na educação em design, era expectável que Jonathan Ive seguisse os mesmos passos. Mas a marca que Jony Ive iria deixar como líder de design da Apple iria ser apenas um começo de toda uma revolução na indústria tecnológica.



Durante a era em que Jony Ive entrou na Apple, é visível como a ascensão da Apple foi guiada por um processo de design que colocou produtos elegantes e centrados no utilizador, sem qualquer medo de impulsionar inovações sem precedentes no mercado, como o iPod por exemplo. Talvez nenhum outro livro nos ajude a perceber melhor a filosofia por detrás da Apple como “Jony Ive The Genius Behind Apple’s Greatest Products”.

Muitos dos produtos desenhados por Jony Ive estiveram perto de ser idealizados por grandes designers. O italiano Ettore Sottsass fez da Olivetti a Apple do seu tempo, projetando com talento máquinas de escrever e os primeiros computadores. Também os produtos do designer alemão Dieter Rams definiram a Braun e estão entre os mais bonitos do século XX. Ive está longe de ser o único designer que é o reflexo da sua empresa. O que acrescenta de novo é a omnipresença dos produtos e a forma como se afirmaram em todos os aspetos das nossas vidas.



Desde cedo, Ive revelou ser um aspirante a prodígio do design. Impulsionado em grande parte pelo exemplo e incentivo sincero do pai, as suas qualidades revelaram-se nos primeiros trabalhos, onde se distinguiu como um jovem designer precoce e determinado, que andava em torno das suas ideias até que fossem trabalhadas com perfeição. A prioridade era a forma como as peças se encaixavam e como funcionavam para responder sempre às necessidades do utilizador.

Steve Jobs foi o contraste perfeito de Ive, dado as suas personalidades distintas. Mas tal como todas as colaborações lendárias, Jony e Jobs partilhavam uma certa estética, sensibilidade e visão que os tornavam colaboradores perfeitos.



Em comum tinham a capacidade e eliminar adornos – um mantra descrito como “simplifique, remova e reduza”. Jony e Jobs partilhavam também o desejo de surpreender e encantar. Isto fica claro em decisões mais simples de design que o autor Leander Kahney descreve neste livro. Por exemplo, a decisão de o portátil iBook despertar magicamente, assim que fosse aberto, algo que parece comum nos dias de hoje, mas que naquela época era incomum. Os padrões que ambos estabeleceram nos seus designs brilhantes e inovadores, agora são a expectativa predominante de todos os produtos, em praticamente todas as categorias. Isso significa que, como designers de produtos e inovadores, é importante inspirarmo-nos no exemplo deles, olhando para além do bom ou suficiente.