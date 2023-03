Está à procura de uma série emocionante, alucinante e visualmente deslumbrante? Então este WeLove é para si!

Lançada em 2019, Love, Death & Robots (Netflix) é uma série antológica que explora uma história diferente a cada episódio. Constituída por 3 temporadas com um total de 35 episódios, com uma duração entre 6 a 21 minutos, a série oferece uma variedade de géneros, desde ficção científica a terror, passando por fantasia e comédia.

Mas o que torna Love, Death & Robots verdadeiramente única é o seu estilo de animação. Cada episódio apresenta uma técnica de animação diferente, desde a tradicional animação em 2D até CGI (computer-generated imagery), stop-motion e, até mesmo, live-action. Esta variedade de técnicas não só torna a série visualmente deslumbrante, como também permite uma maior variedade de narrativas com ambientes, contextos sociais e personagens criados à medida da história que se quer contar. Cada episódio é uma verdadeira obra de arte e as histórias estão repletas de mensagens profundamente ricas, não só pela amplitude dos temas abordados, mas pela profundidade das ideias que se pretendem transmitir.

A série foi criada por Tim Miller, diretor do sucesso cinematográfico Deadpool, e David Fincher, diretor dos filmes A Rede Social (The Social Network, no original em inglês) e Em Parte Incerta (Gone Girl, no original em inglês). Com criadores tão geniais, não é de surpreender que Love, Death & Robots tenha sido elogiada e premiada pela sua excecional narrativa, desenvolvimento de personagens e atenção aos detalhes.

Mas deixe-me alertá-lo… Love, Death & Robots não é para corações fracos. A série aborda temas maduros como violência, sexualidade e morte. No entanto, se é fã de animação adulta e procura uma série que o empurre aos limites da narrativa, Love, Death & Robots é a resposta.



Uma curiosidade interessante acerca desta série foi o facto de ter permitido à Netflix testar a ordem dos episódios, disponibilizando na plataforma quatro ordens de episódios diferentes para diferentes utilizadores. Este teste possibilitou à Netflix um melhor conhecimento sobre o comportamento da audiência de utilizadores que assistiu à série. Uma outra curiosidade fascinante, tal como o título deste artigo já revela, é o facto de no início de cada episódio, o logo de três sinais da série transformar-se em 3 sinais que dão pistas sobre a história daquele episódio. Fique atento ao enigma!