Para quem trabalha nos media, a frase “o conteúdo é rei” é uma das mais repetidas, seja em que plataforma for – TV, rádio, imprensa e digital – e isto continua a ser verdade também no Metaverso.



Aos formatos de conteúdo tradicionais (texto, áudio e vídeo) acresce também o espaço tridimensional. Este formato é importante para garantir a identidade da empresa ou marca, mas o conteúdo e a dinamização do espaço são os principais fatores de atratividade.



E quando a riqueza e qualidade do conteúdo estão garantidos, o desenho do espaço metaverso está facilitado. A principal preocupação é garantir que a arrumação do conteúdo é adequada e que é fácil para os utilizadores/visitantes do espaço circular e aceder facilmente ao conteúdo. Foi o que fez a Instinct para este espaço 50 anos de Expresso.

A exposição dos 50 anos do Expresso é única em termos de quantidade e qualidade de conteúdo. Aqui pode ver e ouvir notícias e histórias que marcaram Portugal e o mundo relatadas pelos jornalistas do Expresso. É uma verdadeira aula de história.



Deixo-lhe o convite para visitar o espaço 50 anos de Expresso no metaverso. Basta clicar aqui.