Metaverso da RFM com Trail Run e novas interações

O renovado espaço da RFM no metaverso está mais interativo, com desafios e quizzes propostos pelos animadores.

O espaço tem um novo trail que vai permitir competir com o avatar do animador da RFM Pedro Fernandes e também dicas de culinária do Chef Kiko.

A rádio RFM foi o primeiro media português a entrar no Metaverso, e renova agora este espaço com novas áreas e muitas novidades para oferecer aos visitantes.

Para ajudar a manter o seu avatar em forma, o novo Trail RFM vai permitir competir com o avatar do animador da RFM Pedro Fernandes, que é fã de Trail Run.

Todos os participantes na corrida ganham pontos e um badge de participação mensal. O ranking de melhores tempos é atualizado em tempo real e, todos os meses, será apurado o utilizador com melhor desempenho, que receberá o badge de vencedor do mês.

Os pontos conquistados podem ser trocados na loja Metaverso por avatares da RFM, boosters para melhorar a performance no trail e experiências no mundo real, como um pequeno almoço com a equipa do Café da Manhã.

Desenvolvido pela Instinct, o metaverso da RFM está acessível através de computador, tablet, smartphone e óculos de realidade virtual. Para aceder basta ir ao site rfm.pt/metaverso.