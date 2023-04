Tesla aumenta 36% as vendas no 1ºT de 2023

Batendo mais um recorde, a Tesla vendeu 422.875 carros no primeiro trimestre de 2023, mais 36% do que no mesmo trimestre do ano passado e mais 4% do que no último trimestre de 2022.

As vendas foram impulsionadas pela descida dos preços dos carros da Tesla nos Estados Unidos, na Europa e também na China.

Do lado da produção, no primeiro trimestre foram fabricados 440.808 carros, mais 44% do que no mesmo trimestre de 2022.

Este primeiro trimestre fica também marcado pelo anúncio de que a Tesla vai construir uma nova gigafactory no México.

Amazon expande sistema de pagamento com a mão

A Amazon continua a expandir o Amazon One, um serviço que permite a identificação biométrica e fazer pagamentos através da leitura da impressão digital da palma da mão.

Depois de algumas adesões, agora é a vez da cadeia de restaurantes Panera, nos Estados Unidos, que vai permitir pagar e aceder ao seu programa de fidelização, através do Amazon One.

Esta solução da Amazon já está disponível também em lojas do Starbucks, em estádios, recintos de concertos e aeroportos.

Microsoft Bing gera imagens através de I.A.

A Microsoft anunciou que o novo motor de busca Bing vai gerar automaticamente imagens, a partir de descrições escritas pelos utilizadores.

O software que vai ser integrado é o DALL-E, um sistema de inteligência artificial desenvolvido pela OpenAI, que é parceira da Microsoft.

As empresas que lideram a nova economia já não são apenas nativas digitais!

À Apple, Alphabet, Amazon e Meta, que criaram as infraestruturas que aceleraram a Uber, Airbnb, Tesla e Netflix, juntam-se agora ao clube dos inovadores grandes empresas, como a Disney, a Nike e a Visa…