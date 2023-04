Apple lança conta poupança remunerada

Em parceria com a Goldman Sachs, a Apple lançou, nos Estados Unidos, uma conta poupança remunerada, que garante aos utilizadores do cartão de crédito Apple Card uma taxa de juro de 4.15% ao ano.

Sem comissões e sem obrigar a um depósito ou saldo mínimos, esta conta pode ser gerida diretamente na Apple Wallet.

Depois do cashback de até 3% em compras com o Apple Card e do Apple Pay Later para pagamentos em prestações, esta conta remunerada cria mais um forte argumento para atrair novos utilizadores para os serviços financeiros da Apple.

Receitas da Tesla crescem 24%

A Tesla apresentou receitas de 23.2 mil milhões de dólares no 1º trimestre de 2023, +24% do que no mesmo trimestre do ano passado. O lucro operacional caiu 26% para 2.7 mil milhões de dólares.

Estes resultados são consequência dos quase 423 mil veículos vendidos em todo o mundo no 1º trimestre deste ano.

Um dado relevante é que a Tesla apresentou uma margem bruta de 19.3% no negócio de venda de veículos, apesar das reduções dos preços dos seus veículos em vários mercados.

Receitas da Netflix crescem 4%

No primeiro trimestre de 2023, a Netflix apresentou receitas de 8.2 mil milhões de dólares, mais 4% do que no mesmo trimestre de 2022. O lucro foi de 1.3 mil milhões de dólares.

O serviço conquistou mais 1.8 milhões de subscritores (-77% do que no último trimestre de 2022) e tem agora um total de 232.5 milhões de subscritores em todo o mundo.

Esta apresentação de resultados fica também marcada pelo anúncio do fim do negócio de aluguer de DVD, enviados por correio – o primeiro negócio da Netflix, em 1998, muito antes de se tornar um serviço de streaming.

As empresas que lideram a nova economia já não são apenas nativas digitais!

À Apple, Alphabet, Amazon e Meta, que criaram as infraestruturas que aceleraram a Uber, Airbnb, Tesla e Netflix, juntam-se agora ao clube dos inovadores grandes empresas, como a Disney, a Nike e a Visa…