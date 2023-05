Tetris é talvez o jogo mais popular e mais jogado em todo o mundo, mas a sua história é desconhecia para a maioria. Também era para mim, até ter visto o filme TETRIS, disponível em exclusivo na AppleTV+.



O nome do jogo nasce da junção das palavras Tetra, que significa quatro em grego (todas as peças do jogo têm quatro blocos), e do jogo Ténis, do qual o seu criador é fã.

A história do Tetris é uma verdadeira novela que aconteceu em 1988-89 e onde as “peças” protagonistas são:

Alexey Pajitnov (o criador do Tetris); a empresa russa ELORG que tinha o monopólio da importação e exportação de hardware e software na URSS e que tinha como slogan: “Da Rússia, com amor” (que tinha sido o nome do filme do espião britânico 007, em 1963, com Sean Connery); Henk Rogers da editora japonesa de videojogos Bullet-Proof Software; Robert Stein da distribuidora de videojogos Andromeda; Robert Maxwell e o seu filho Kevin Maxwell do grupo de media inglês Mirror Group; a empresa japonesa de videojogos Nintendo; e o ex-presidente da URSS Mikhail Gorbachev.

Tudo começa na feira CES (Consumer Electronic Show) em Las Vegas, em 1988, quando Henk Rogers, que tentava vender o seu videojogo, termina a querer comprar os direitos do Tetris. A partir daí, começa uma aventura com espionagem, corrupção e geopolítica. Como mostra o filme, o Tetris foi também uma “peça” importante para a abertura do bloco de leste.



A história do Tetris prova também que no mundo dos negócios quando as “peças” se encaixam e a honestidade vence é possível mudar o mundo e criar boas amizades. Estou certo que, depois de ver este filme, se vai lembrar desta história sempre que jogar Tetris.



PS: Espere pelos créditos para conhecer os verdadeiros protagonistas desta história.