Criado pela Inflection AI, o Pi é um robô com inteligência artificial com o qual se pode conversar por escrito para receber conselhos. Este software funciona como um companheiro digital, sempre à mão, quer seja para aprender algo novo ou para lidar com alguma situação do dia a dia.

Centrado na vida pessoal, é possível falar com o Pi sobre quase tudo, sendo uma ajuda para tomar decisões sobre um curso ou um novo hobby, para receber conselhos sobre relacionamentos ou para receber dicas quando se está a aprender a tocar um instrumento musical.

Com acesso gratuito, este chatbot está disponível via na internet e através de uma aplicação sendo possível continuar conversas entre plataformas, numa lógica de omnicanalidade. Por exemplo, por mensagens privadas no Instagram e no Facebook Messenger e também no WhatsApp e por SMS.

O Pi foi treinado para gerar respostas em texto através da análise de grandes quantidades de conteúdos disponíveis online, que lhe permitem ter um vasto conhecimento sobre o mundo.

Fundada em 2022 por Reid Hoffman (cofundador do LinkedIn), Mustafa Suleyman (cofundador da DeepMind) e por Karén Simonyan, a Inflection AI já captou 225 milhões de dólares.