A App Character AI permite a qualquer pessoa conversar com chatbots que eles próprios podem criar e personalizar.

É possível que estes chatbots tenham diferentes personalidades e que sejam qualquer coisa – um unicórnio, personagens fictícias ou pessoas reais.

Na era da inteligência artificial, a Character.AI está a revolucionar a interação com chatbots. Cofundada por Daniel Freitas, um ex-colaborador da Google que se lançou na criação de chatbots com apenas 9 anos de idade, esta startup da Califórnia permite aos utilizadores conversar com chatbots que eles próprios podem criar e personalizar.

Disponível através de uma aplicação, na Character.AI o limite é apenas imaginação: é possível que estes chatbots tenham diferentes personalidades e que sejam qualquer coisa – como por exemplo, desde um unicórnio a personagens do entretenimento, como o Bugs Bunny, ou pessoas reais, como o empreendedor Elon Musk.

Todos os utilizadores podem conversar com os milhões de chatbots criados por outros utilizadores e que forem tornados públicos, quer seja para aprender novas línguas, para receber inspiração para escrever um romance ou escrever código de programação.

Disponível para iOS e Android, a aplicação atingiu mais de 1 milhão e 700 mil downloads, na primeira semana em que foi lançada.

Desde que foi fundada em 2021, a Character.AI já captou 150 milhões de dólares e tem como principal investidor a Andreessen Horowitz.