Para ajudar na expansão de cadeias de restauração, a BotinKit criou um robô que aprende e confeciona qualquer receita.

Com uma capacidade para 16 litros, o robô é capaz de produzir até 8 quilos de comida em menos de 5 minutos.

A BotinKit é uma startup chinesa que desenvolve robôs para melhorar a produtividade nas cozinhas de restaurantes. A startup nasceu com o objetivo de responder aos desafios de gestão e formação de staff na abertura de novos restaurantes de cadeias de restauração.

Através de inteligência artificial, o robô da BotinKit aprende e replica as técnicas de confeção de qualquer receita. Por exemplo, consegue controlar com precisão a temperatura e adicionar automaticamente 16 tipos de temperos na quantidade certa e no momento certo.

Com uma capacidade para 16 litros, é capaz de produzir até 8 quilos de comida em menos de 5 minutos.

Como estão conectados à Internet, estes robôs têm também a vantagem de enviar informações com novas receitas para os robôs que estão noutros restaurantes da mesma cadeia, de forma a oferecer uma experiência gastronómica igual em todos os locais.

O sistema compila os dados de confeção e faz propostas aos restaurantes de melhorias e também propõe novos menus.

Neste momento, a BotinKit opera na América do Norte, Sudeste Asiático, Japão e Singapura.

Desde que foi fundada em 2021, a BotinKit já captou 14 milhões de dólares.