Os ecrãs Parallel Reality permitem a vários passageiros estar a olhar para o mesmo ecrã no aeroporto e ver apenas a informação relativa ao seu próprio voo.

O sistema já está a ser utilizado no Detroit Metropolitan Airport, nos Estados Unidos.

O filme de ficção científica Minority Report projeta um futuro em que somos identificados quando entramos numa loja e um avatar comunica de forma personalizada connosco. Fundada por ex-colaboradores da Microsoft e da Disney, a Misapplied Sciences está a tentar aplicar este tipo de personalização nos aeroportos.

A startup utiliza um tipo de ecrã inovador em que vários passageiros podem estar a olhar para o mesmo ecrã, ao mesmo tempo, mas cada um deles só vê informação sobre o seu voo.

A solução é simples: quando o passageiro faz o scan do cartão de embarque ou do passaporte, o sistema deteta a sua localização. Depois, através das câmaras e sensores do aeroporto, monitoriza a localização de cada passageiro para exibir nos ecrãs a informação de forma personalizada.

A solução tecnológica da Misapplied Sciences pode ser útil também para mostrar publicidade, traduções, entretenimento ou direções de forma personalizada.