HiJiffy transforma interação de hotéis com hóspedes

A HiJiffy junta numa única plataforma todas as comunicações dos hóspedes com os hotéis, nos diferentes canais.

O software é capaz de perceber mais de 85% das perguntas dos hóspedes, sobre mais de 200 tópicos, e de dar automaticamente respostas personalizadas.

Fundada por Tiago Araújo, Pedro Gonçalves e José Mendonça, a HiJiffy é uma startup portuguesa especializada em inteligência artificial, que ajuda os hotéis a gerir a comunicação com os hóspedes.

Através de um sistema operativo próprio, batizado Aplysia OS, a HiJiffy junta numa única plataforma (desktop e mobile App) todas as comunicações dos hóspedes com os hotéis, em diferentes canais e em mais de 130 línguas. Isto inclui tanto as conversas no site do hotel, como no Facebook Messenger, no WhatsApp ou no Booking.

O software é capaz de perceber mais de 85% das perguntas dos hóspedes, sobre mais de 200 tópicos, e de dar automaticamente respostas personalizadas.

Outra vantagem é a capacidade de fazer a análise de sentimentos numa conversa e de encaminhar o pedido para a equipa certa.

Propondo-se a revolucionar a forma como os hotéis interagem com os hóspedes, a solução da HiJiffy está disponível em mais de 1.800 hotéis.

Presente em 50 países, os principais mercados desta startup são Portugal, Espanha, Reino Unido e França, com a expansão já planeada para os mercados alemão, suíço e austríaco.

A subscrição da HiJiffy tem o preço de 3,99 euros por mês por quarto.

Desde que foi fundada em 2016, esta startup já captou um total de 6.2 milhões de euros.