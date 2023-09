Blue Zones: os segredos da longevidade Published on:

Uma vida longa e saudável. Este é o objetivo de cada vez mais pessoas, com o passar dos anos. Não queremos apenas viver mais anos, mas também os queremos viver com vitalidade e bem-estar.



A série da Netflix Viver até aos 100 anos: os segredos das Blue Zones leva-nos até às 5 comunidades no mundo onde a longevidade é uma realidade comum. Mas este não é apenas mais um documentário sobre a longevidade: é um convite para repensar como vivemos e queremos viver o nosso dia-a-dia.

As “Blue Zones” são regiões onde as pessoas vivem mais do que a média global da população, mas, mais importante, com qualidade de vida. Quais são os segredos? Não se trata apenas de dieta e exercício, como muitos pensam. O foco na saúde mental e pequenas ações podem fazer toda a diferença. Investir na nossa saúde mental é uma parte fundamental para viver uma vida longa e saudável.



As pessoas que vivem nas “Blue Zones” têm algo em comum: uma forte rede de apoio social. São valorizados os relacionamentos, conectam-se com a natureza, fazem meditação e facilmente encontram alegria nas pequenas coisas. Estes são os ingredientes essenciais para a felicidade e uma boa saúde mental.

Então, o que é que podemos aprender com as “Blue Zones”? Estas são algumas ações simples que podemos aplicar na nossa rotina que podem fazer toda a diferença a longo prazo:

Dar prioridade aos relacionamentos: Investir tempo nas relações. Cultivar boas amizades, passar tempo com a família e construir laços.

Valorizar o presente: Apreciar o aqui e agora. As pessoas nas "Blue Zones" não se preocupam excessivamente com o futuro. Encontram alegria nas pequenas coisas, como uma caminhada ao ar livre, tratar do seu jardim ou uma boa refeição.

Reduzir o stress: Encontrar maneiras de reduzir o stress, como praticar meditação, fazer pausas regulares e cuidar da sua saúde mental e da saúde física.

Mantermos-nos ativos: O constante movimento é uma parte importante da vida nas Blue Zones. Encontrar uma atividade física que gostamos e integrá-la na nossa rotina diária – se for em grupo melhor ainda.

Comer de forma consciente: Mesmo que a série não destaque uma dieta única para a longevidade, há algo em comum na hora das refeições nas diversas Blue Zones. Escolher alimentos naturais e não processados. Comer com moderação e saborear cada trinca.

Em 4 episódios, esta série mostra-nos que a longevidade não é apenas uma questão de genética, mas também de estilo de vida. Encoraja-nos a adotar pequenas mudanças nas nossas vidas que podem ter um impacto significativo na nossa saúde mental e bem-estar geral.

Se procura um estilo de vida mais saudável e equilibrado, esta série pode ser inspiradora. Oferece-nos a visão das vidas das pessoas mais idosas do planeta, lembrando-nos de que o segredo para uma vida longa e feliz pode estar mais perto do que pensamos. Afinal, quem é que não quer viver até aos 100 anos com vitalidade e alegria?

Relaxe, desfrute da série e comece a incorporar estes pequenos segredos das “Blue Zones” na sua vida. A longevidade está ao alcance de todos, se optarmos por viver de forma mais consciente, saudável e feliz.