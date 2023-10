Se um génio coubesse num livro… Published on:

Não tenho por hábito recomendar um livro que ainda não acabei de ler. Mas, o prazer desta leitura é tão grande que me gera uma certa ansiedade se não o fizer o mais cedo possível.

A minha sugestão para este Weekend é a biografia de Elon Musk, escrita por Walter Isaacson, que, para além de biografia, é uma excelente obra jornalística. Este livro resulta de anos de investigação, de centenas de entrevistas a todos os que pontuaram a vida de Musk e de uma razoável recolha de fotografias que ilustram a vida de um dos maiores génios da atualidade, acalmando a curiosidade de quem gostaria de ver como foi.

Neste livro, Isaacson consegue, de uma forma muito sensata, traçar o retrato psicológico de um homem que fatalmente arrasta com ele a dureza e a exigência do pai, o amor e a força do trabalho da mãe, e claro os sonhos de criança que nunca se esvaneceram.

Da terrível infância na África do Sul, da decisão solitária de emigrar para o Canadá, de estudar nos Estados Unidos, da criação da sua primeira startup, a Zip2, à X.com e a fusão com o Paypal, da SpaceX à conquista de Marte, à transformação da indústria automóvel com a Tesla, passando ainda pela inteligência artificial, o Twitter, os casamentos, os filhos, as diferentes fases da vida… não falta nenhum episódio nestas 712 páginas disponíveis em português.

Walter Isaacson navega brilhantemente entre os factos que aborda de forma direta, sem palha e pormenores desnecessários, deixando escapar airosamente a sua opinião. Há algumas comparações com outros grandes líderes, como Steve Jobs, de quem também escreveu a biografia autorizada, e alguns enquadramentos históricos, não fosse ele professor de história, presidente do conselho de administração da CNN e editor da revista Time.

São tantas as aprendizagens, as curiosidades e as surpresas que me inibo de partilhar para não estragar a vossa leitura.

Despachem-se a comprar, estou quase a acabar!

PS: Se quiser tomar um café e debater o livro, cá vos espero na Instinct.