Drones fazem impressão de edifícios em 3D Published on:

Drones autoguiados estão a ser testados para a construção de edifícios impressos em 3D.

Colaborando em dupla, os BuilDrones tratam da impressão em 3D e os ScanDrones verificam a qualidade do trabalho.

Um grupo de cientistas do Imperial College of London, no Reino Unido, e da Empa, na Suíça, desenvolveu drones autoguiados para a construção de edifícios impressos em 3D.

Inspirado na forma como as abelhas constroem os ninhos, o sistema inclui sempre dois drones que trabalham em equipa. Os BuilDrones tratam da impressão em 3D e os ScanDrones verificam a qualidade do trabalho.

Como são autoguiados, são capazes de operar de forma autónoma, mas com supervisão humana para verificar o progresso e intervir caso seja necessário.

Batizado Aerial Additive Manufacturing, este sistema pode vir a ser particularmente útil para a construção em locais de difícil acesso ou perigosos, como edifícios altos, ou para dar apoio em obras em áreas impactadas por desastres.