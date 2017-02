Na Era digital, a luta por “arrendar” a atenção do consumidor tornou-se feroz, requer novas estratégias e competências e as marcas estão a chegar à conclusão que, em certa medida, têm de tornar-se empresas de media.

Com um grande enfoque em conteúdos, a Red Bull construiu uma estratégia de marketing fortíssima com base nos seus valores centrais, ligados à ideia de superação na área do desporto.

Quando foi lançada a campanha “Think Different” da Apple, em 1997, Steve Jobs deu uma lição sobre marketing, sobre a importância de transmitir os valores básicos de uma marca, mais do que comunicar um produto:

A Red Bull está entre as empresas que melhor faz isto: construiu uma estratégia de marketing fortíssima com base nos seus valores core. Os conteúdos tornaram-se uma ferramenta central para transmitir a filosofia da marca e como forma de manter-se no top-of-mind dos consumidores.

“What Red Bull stands for is that it ‘gives you wings’ which means that it provides skills, abilities, power etc. to achieve whatever you want to. It is an invitation as well as a request to be active, performance-oriented, alert, and to take challenges. When you work or study, do your very best. When you do sports, go for your limits. When you have fun or just relax, be aware of it and appreciate it.” – Dietrich Mateschitz, fundador da Red Bull in Fast Company.