A Robinhood é uma startup que está a fazer frente às empresas de corretagem tradicionais através de um modelo de negócio que elimina a necessidade de pagar comissões no comércio de ações.

A empresa, que tem uma valorização de 1,3 mil milhões de dólares, aposta fortemente na conveniência do seu serviço, permitindo comprar ações em três cliques.

A Robinhood é uma startup que está a fazer frente às empresas de corretagem, como a Scottrade e E*Trade, com um modelo de negócio inovador no comércio de ações, que permite aos mais jovens, com menor poder de compra, aceder aos mercados financeiros.

A aplicação móvel desenvolvida pela empresa elimina a necessidade de pagar comissões no comércio de ações, sendo esta uma vantagem competitiva em relação às empresas de corretagem tradicionais, que cobram entre 7 a 10 dólares por transação. O grande enfoque da equipa da Robinhood na tecnologia e na conveniência do seu serviço permite que a empresa não tenha despesas com espaços físicos e staff de vendas.

A App, que já possui cerca de um milhão de utilizadores e executou mais de 30 mil milhões de negociações, permite comprar ações em 3 três cliques:

Uma das fontes de receita da empresa é a sua opção premium, o programa Robinhood Gold, que permite aceder aos lucros de venda de ações de forma imediata; e depósitos instantâneos de fundos provenientes do banco do utilizador para a Robinhood. Este programa premium foi um dos catalisadores da captação de mais investimento – maioritariamente da DST Global – e pressionou os players instalados: a Charles Schwab e a Fidelity, por exemplo, reduziram as suas comissões, no passado mês de Fevereiro. Embora a oferta da Robinhood seja (ainda) limitada, quando comparada com a Charles Schwab, é possível que a startup venha a conquistar quota de mercado atraindo clientes das empresas tradicionais e investidores mais jovens.

Antes do investimento da DST, conhecida por investir em empresas como o Facebook, Twitter e Groupon, a empresa captou 66 milhões de dólares de investidores, incluindo a Index Ventures, Andreessen Horowitz, Elefund e a GV (Google).