DESTAQUES GAFANOMICS® [12/MAR/2018]

Por Patrícia Silva, Gestora de Comunicação e Marketing na FABERNOVEL INNOVATE Lisboa

“Destaques GAFAnomics®” é uma compilação dos artigos mais importantes partilhados internamente pela equipa da FABERNOVEL.

Amazon declara “guerra” à Google nas casas conectadas

A Amazon vai deixar de vender os produtos da Nest (empresa da Google de dispositivos conectados para a habitação), dando mais um passo para subir de tom a “batalha” com a Google no mercado das casas conectadas.

A Amazon adquiriu recentemente duas startups de objetos conectados, a Ring e a Blink, podendo expandir a sua linha de produtos e serviços concorrentes da Nest, incluindo sistemas de segurança, termóstatos inteligentes, detetores de fumo e câmaras.

Com a exclusão dos produtos da Nest da plataforma de e-commerce da Amazon, a Google perde um canal de venda valioso, o que terá impacto nas suas vendas…



Google lança app de chat para empresas

A Google entrou no mercado de chats para a comunicação interna das empresas, através do Hangouts Chat. Eis um novo concorrente do Slack, do Microsoft Teams e do Facebook Workplace!

O Hangouts Chat permite aos utilizadores enviar mensagens diretas (individuais ou em grupo) e fazer vídeo-chamadas em grupo, através do Hangouts Meet. Estão ainda incluídos 25 chatbots (os programadores podem criarem os seus próprios bots na plataforma).

A grande vantagem da Google em relação ao Slack, Microsoft e Facebook? O ecossistema de produtos (G Suite) Google Docs, Drive, Sheets e Google Calendar, que serão integrados no Hangouts Chat e que podem tornar a plataforma muito mais atrativa para as empresas.

WeChat atinge mil milhões de contas

O WeChat atingiu a fasquia das mil milhões de contas ativas por mês em todo o mundo.

Depois da China, o WeChat prepara-se para conquistar o resto do mundo? A plataforma de messaging chinesa da Tencent está a apostar na expansão internacional e o crescimento da base de utilizadores tem sido, sobretudo, impulsionado por mercados internacionais (Sudeste Asiático, Europa, Estados Unidos).

Na China, 83% dos utilizadores de smartphones utiliza o WeChat e no resto do mundo a app tinha cerca de 100 milhões de utilizadores, em agosto de 2017.

O WhatsApp e o (Facebook) Messenger ainda são as aplicações de chat mais usadas a nível mundial, embora não dominem em mercados como a China, Japão e Coreia do Sul. O WeChat terá de convencer a outra metade do mundo, mas é provável que tenha um enorme desafio pela frente…

GAFAnomics® [ga-fɑː-nom-iks], substantivo: Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

DUMITA – Baidu, Xiaomi, Tencent e Alibaba (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

