DESTAQUES GAFANOMICS® [02/ABR/2018]

Uber vende negócio no Sudeste Asiático

A Uber vendeu todas as suas operações no Sudeste Asiático, incluindo o serviço de entrega de refeições UberEats, à sua maior rival e líder na região, a Grab. A venda passou por uma troca de participação na Grab, passando a Uber a deter 27,5% da Grab e um lugar no board que foi ocupado pelo CEO da Uber, Dara Khosrowshahi.

Esta saída do Sudeste Asiático é uma saída estratégica. Assegurar uma participação de 27,5% do player líder é, talvez, uma melhor opção do que insistir numa batalha de preços para atrair mais clientes.

Além disso, a Uber está a concentrar esforços na Índia, na América Latina e no Médio Oriente. E, nestes mercados, é provável que venha a querer comprar as empresas locais que dominam em vez de “ceder”.

Amazon cria parceria com Monoprix em França

A Amazon criou uma parceria com a Monoprix, uma das maiores cadeias de supermercados francesa, e vai começar a vender e distribuir os produtos da Monoprix através do serviço Prime Now em França.

Depois de parcerias como a que fez com a Morrisons, no Reino Unido, a Amazon está a expandir a sua presença na Europa e quer aumentar a seleção de produtos alimentares com entrega no próprio dia ou no dia seguinte.

Integrar uma marca da dimensão da Monoprix no seu serviço é uma forma de começar marcar posição no mercado de produtos alimentares em França e de preparar o futuro e continuar a aumentar a quota de mercado na Europa.

A rapidez de entrega do serviço Prime Now pode dar, por enquanto, alguma vantagem competitiva à Monoprix, em relação a empresas concorrentes, como o Carrefour e a Leclerc.

Daimler e BMW juntam serviços de mobilidade

A Daimler (dona da Mercedes) e a BMW (Rolls-Royce, Mini, BMW) formaram uma joint venture para fundir os seus serviços de mobilidade, incluindo car–sharing (DriveNow, Car2Go), ride-sharing (MyTaxi), car-sharing peer-to-peer (Croove), estacionamento, carregamento de veículos elétricos e transporte multimodal (Moovel).

Através da partilha de dados, para ter uma visão mais abrangente de todos os clientes que utilizam os seus serviços de mobilidade, a aliança entre a Daimler e a BMW pode ajudar as duas empresas a tornarem-se um player mais forte.

Para combater a dimensão de empresas como a Uber e os seus efeitos de rede, as empresas tradicionais tendem a cooperar e a formar alianças para conseguir atingir uma escala maior.

Alibaba inclui reconhecimento visual em coluna inteligente

A empresa chinesa de e-commerce Alibaba incluiu reconhecimento visual na sua coluna inteligente, Tmall Genie X1, ao permitir aos utilizadores conectar o smartphone à coluna. Através da câmara do smartphone, os utilizadores podem fazer o scan de vários objetos, incluindo livros e caixas de medicamentos, que a coluna reconhece e lê em voz alta informações associadas.

A Tmall Genie X1 foi lançada exclusivamente no mercado chinês em Julho de 2017 e conquistou 2,4% do mercado global de colunas inteligentes. A Alibaba é o terceiro maior player, atrás da Amazon e da Google, e a sua coluna é líder na China (2 milhões de unidades vendidas e tem integração com outros objetos conectados domésticos).

Incluir tecnologia de reconhecimento visual e elementos visuais pode ser uma abordagem interessante. A coluna vai interagir com os utilizadores através de 20 animações e expressões faciais (mostradas no smartphone), oferecendo uma experiência imersiva que inclui voz, elementos visuais e interação por toque.

GAFAnomics® [ga-fɑː-nom-iks], substantivo: Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

