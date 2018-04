DESTAQUES GAFANOMICS® [23/ABR/2018]

Por Patrícia Silva, Gestora de Comunicação e Marketing na FABERNOVEL INNOVATE Lisboa

Apple vai lançar serviço de subscrição de publicações

A Apple planeia lançar, no próximo ano, um serviço de subscrição de múltiplas publicações integrado na oferta da Apple News. O anúncio surge na sequência da recente aquisição da Texture, uma aplicação que oferece um serviço de subscrição de mais de 200 revistas (Time, Forbes, Vanity Fair…)

Uma fatia das receitas do novo serviço vai diretamente para os editores que integrarem a nova oferta da Apple News, sendo uma forma de a Apple se aproximar ainda mais dos Media.

Este passo faz parte da estratégia da Apple para impulsionar os conteúdos online e aumentar as receitas da área de serviços de 30 mil milhões de dólares (2017) para 50 mil milhões de dólares, esperados em 2021.

Walmart vai adquirir 51% da Flipkart?

A Walmart está a negociar a compra de 51% da Flipkart, empresa de e-commerce líder na Índia, por um valor que rondará os 10 mil milhões de dólares (a aquisição deverá estar concluída em junho).

A concretizar-se, este é um passo importante para a Walmart na disputa com a Amazon, que também está a tentar adquirir uma percentagem significativa da Flipkart. Estima-se que o mercado de e-commerce indiano venha a valer 200 mil milhões de dólares, daqui a uma década.

Além de financiamento, a Walmart pode dar um excelente contributo para a Flipkart através da sua vasta experiência na área do retalho, logística e gestão da cadeia de distribuição. Para a Walmart, esta é uma grande oportunidade para se tornar um player mais relevante no e-commerce e também na Índia.

IA da Google permite fazer perguntas a livros

A Google está a fazer progressos no processamento de linguagem natural e anunciou novas experiências ligadas à inteligência artificial.

A “Talk to Books” é uma das novas ferramentas que permite fazer perguntas e obter como resposta uma lista de excertos de livros correspondentes à pesquisa. A IA da Google faz o scan de 100 mil livros com 600 milhões de frases e inclui um link com ligação ao Google Books que permite adquirir, posteriormente, os livros (em formato digital).

Os avanços na IA são importantes para melhorar a experiência de utilização dos serviços da Google e a capacidade de compreender e analisar a linguagem humana é uma componente bastante relevante.

Netflix está a avaliar compra de cinemas

O Netflix poderá estar a avaliar a compra de uma cadeia de cinemas para distribuir o crescente número de filmes e documentários que tem em pipeline, em mercados chave para esta indústria, nos EUA.

Os filmes do Netflix não são distribuídos em grandes cadeias de cinema e este ano foram excluídos do Festival de Cannes porque o festival decidiu banir da competição os filmes que não são distribuídos em cinemas em França.

A aquisição de uma cadeia de cinemas seria um passo inteligente para o Netflix. Por um lado, poderia ser um impulso para ser considerado em prémios e ganhar credibilidade, por outro, poderia torná-lo mais atrativo para os cineastas que querem continuar a ver os seus filmes no grande ecrã.

GAFAnomics® [ga-fɑː-nom-iks], substantivo: Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

DUMITA – Baidu, Xiaomi, Tencent e Alibaba (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

