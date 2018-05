DESTAQUES GAFANOMICS® [07/MAI/2018]

Por Patrícia Silva, Gestora de Comunicação e Marketing na FABERNOVEL INNOVATE Lisboa

“Destaques GAFAnomics®” é uma compilação dos artigos mais importantes partilhados internamente pela equipa da FABERNOVEL.

Apple bate expectativas em receitas e lucro

A Apple apresentou resultados e superou as expectativas em termos de receitas e lucro, no seu segundo trimestre fiscal. As receitas da empresa cresceram 16% para 61,1 mil milhões de dólares – o maior crescimento trimestral nos últimos 2 anos.

O negócio de venda de iPhones mantém-se sólido (52,2 milhões de iPhones vendidos, +2,9% do que no ano anterior) e o crescimento de 31% (para 9,2 mil milhões de dólares) do negócio de serviços mostra que foi capaz de construir um ecossistema diferenciador que os clientes valorizam.

A Apple anunciou também a compra de ações próprias no valor de 100 mil milhões de dólares e o aumento de dividendos, em 16%.

Facebook duplica aposta nas experiências imersivas

O Facebook anunciou novidades na sua conferência anual para programadores que mostram que o futuro das redes sociais vai passar pela realidade virtual (RV) e pela realidade aumentada (RA).

Para massificar estas experiências imersivas, a empresa lançou os Oculus Go, uns óculos de realidade virtual (199 dólares). E está também a integrar realidade aumentada no Instagram e no Messenger, possibilitando às marcas criar novas experiências através da câmara do smartphone.

Outra novidade é a VR Memories, uma ferramenta de realidade virtual que (re)cria o cenário onde uma fotografia foi tirada, permitindo aos utilizadores caminhar neste espaço virtual e interagir entre si, através de uns óculos de RV.

Google financia startups para impulsionar Assistant

A Google vai começar a financiar startups que estão a trabalhar para expandir a presença da assistente virtual Google Assistant, incluindo startups nas indústrias de viagens, hospitalidade e jogos.

Ao fazer este financiamento, a Google está a potenciar o desenvolvimento de novos dispositivos e serviços que utilizam a Google Assistant, pois depende fortemente dos programadores e de outras empresas para escalar o seu ecossistema.

Esta estratégia, semelhante à da Amazon, tem tido frutos: recentemente, a empresa anunciou que a Google Assistant já está em 5 mil dispositivos para casas conectadas.



Amazon aumenta preço do programa de fidelização

A Amazon anunciou que vai aumentar o valor de subscrição do seu programa de fidelização Amazon Prime, de 99 dólares/ano para 119 dólares.

Em 2001, Jeff Bezos disse que existiam dois tipos de retalhistas, os que tentam encontrar formas de aumentar o valor dos seus serviços e os que trabalham para descobrir como cobrar menos, sendo que a Amazon se inseria no segundo grupo.

Agora, mudou de ideias? Não propriamente. A Amazon fez este aumento porque tem o poder suficiente para fazê-lo, sem deixar de ser obcecada pelo cliente. Muito provavelmente, vai justificar a receita extra gerada pelos 100 milhões de membros do Amazon Prime (assumindo que vai ser um aumento do preço a nível global) melhorando a conveniência e a rapidez do seu serviço.

GAFAnomics® [ga-fɑː-nom-iks], substantivo: Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

DUMITA – Baidu, Xiaomi, Tencent e Alibaba (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

ESTUDOS GAFAnomics®:

TESLA: Uploading the Future

GAFAnomics: Nova Economia, Novas Regras

GAFAnomics: 4 super poderes, na NetworkEconomy

UBER: O vírus dos transportes

Amazon: O império escondido

Facebook: A startup perfeita

LinkedIn: A rede séria

Que tornar a sua empresa numa empresa GAFAnomics® ?

Contacte a FABERNOVEL INNOVATE: