DESTAQUES GAFANOMICS® [21/MAI/2018]

Amazon reforça investimento em publicidade digital

São cada vez mais claras as intenções da Amazon no mercado de publicidade digital. A empresa deixou de comprar publicidade no Google Shopping e está a testar uma nova ferramenta que permite aos comerciantes que vendem na Amazon.com anunciar noutros sites e apps.

A Amazon quer dominar todo o processo de compra e, através destes anúncios segmentados que direcionam para a sua plataforma, está a tentar evitar as pesquisas por produtos em motores de busca como a Google.

A Amazon é, muito provavelmente, a empresa que mais sabe sobre os hábitos de compra dos seus consumidores e está a utilizar este conhecimento para tornar-se um gigante da publicidade digital, criando uma ameaça direta ao duopólio da Google e do Facebook.

Conteúdos originais são o futuro do Netflix?

O Netflix vai fazer um investimento de 8 mil milhões de dólares em conteúdos, este ano, e 85% deste valor destina-se a conteúdos originais. O serviço de streaming vai ter um total de 1000 conteúdos deste tipo na plataforma, no final deste ano.

O Netflix está a impulsionar a diversificação da sua biblioteca de conteúdos, o que pode ser um fator-chave para fidelizar os seus 125 milhões de subscritores e atrair novos clientes.

Esta estratégia de dar crescente prioridade a produções próprias pode ser fundamental para assegurar o futuro do Netflix, à medida que empresas como a Disney estão a criar os seus próprios serviços de streaming e vão retirar os seus conteúdos do Netflix.

Verily quer revolucionar colheitas de sangue

A Verily, empresa da Google dedicada às ciências da vida, está a trabalhar num método que permite fazer a colheita de sangue de forma indolor, utilizando um sistema com micro-agulhas e ímans.

A empresa já desenvolveu um protótipo e está a explorar diferentes formatos para o dispositivo que vai integrar a tecnologia, incluindo um relógio. Vários compartimentos deste relógio foram concebidos para armazenar e analisar uma pequena amostra de sangue.

Esta é uma potencial transformação do mercado de wearables na área da saúde, permitindo uma monitorização em tempo real de pacientes com diabetes, por exemplo, e a partilha instantânea de dados médicos com investigadores e médicos.

Facebook vai lançar moeda digital

Ao que tudo indica, o Facebook está a explorar as oportunidades da tecnologia Blockchain e prepara-se para lançar uma moeda digital.

O interesse na criação de uma moeda digital pode estar relacionado com a intenção de utilizá-la num sistema de pagamentos na plataforma. Para além de criar uma experiência fluída, torna o serviço acessível a todos, para quem não tem conta bancária.

O anúncio vem na sequência da maior restruturação da história do Facebook, que inclui a criação de um grupo específico dedicado à blockchain, liderado pelo CEO do Messenger.

GAFAnomics® [ga-fɑː-nom-iks], substantivo: Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

DUMITA – Baidu, Xiaomi, Tencent e Alibaba (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

