DESTAQUES GAFANOMICS® [23/JUL/2018]

Por Patrícia Silva, Gestora de Comunicação e Marketing na FABERNOVEL INNOVATE Lisboa

“Destaques GAFAnomics®” é uma compilação dos artigos mais importantes partilhados internamente pela equipa da FABERNOVEL.

A Comissão Europeia (CE) aplicou uma coima, de 4,34 mil milhões de euros, à Google por abuso de domínio do sistema operativo Android. Segundo a CE, a Google forçou fabricantes de smartphones Android (Samsung, Huawei, etc) a pré-instalar os seus serviços. Esta é a multa mais pesada de sempre aplicada a uma empresa.

Fine of €4,34 bn to @Google for 3 types of illegal restrictions on the use of Android. In this way it has cemented the dominance of its search engine. Denying rivals a chance to innovate and compete on the merits. It’s illegal under EU antitrust rules. @Google now has to stop it

— Margrethe Vestager (@vestager) July 18, 2018