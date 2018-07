DESTAQUES GAFANOMICS® [30/JUL/2018]

Por Patrícia Silva, Gestora de Comunicação e Marketing na FABERNOVEL INNOVATE Lisboa

“Destaques GAFAnomics®” é uma compilação dos artigos mais importantes partilhados internamente pela equipa da FABERNOVEL.

Alphabet bate expectativas em receitas

A Alphabet, empresa-mãe da Google, atingiu uma receita de 32,7 mil milhões de dólares no segundo trimestre deste ano – um crescimento de 26% em relação ao segundo trimestre do ano passado.

A publicidade continua a ser a grande fonte de receitas da Alphabet, mas o segmento “Outras Receitas” foi significativo: cresceu 37% e representou 13,5% das receitas totais. Este segmento inclui a Google Cloud, as colunas inteligentes Google Home e a app store Google Play.

A Alphabet está a focar-se em 3 áreas chave para continuar a diversificar as receitas: a Inteligência Artificial, a Cloud e novos mercados emergentes. A empresa continua a melhorar a experiência de utilização da sua assistente virtual, a efetuar um grande número de contratações de talentos para a equipa da Google Cloud e tem feito vários esforços para conectar à Internet mais utilizadores mobile.

China recusa abertura de subsidiária do Facebook

O Facebook planeava abrir uma subsidiária na China, para a criação de uma incubadora de startups, mas o país acabou por travar a intenção.

O Facebook continua a tentar “aproximar-se” da China, onde as suas aplicações e sites estão bloqueados, desde 2009. O mercado chinês possui uma vasta base de potenciais utilizadores, e de crescimento, para o Facebook, mas continua a ser dominado por empresas locais, como o WeChat, da Tencent.

O Facebook tem vindo a fazer vários esforços na China, incluindo a criação de uma app “secreta”. A decisão das autoridades chinesas ilustra a dificuldade que as empresas internacionais têm em entrar neste mercado, especialmente quando os seus serviços são censurados no país.

Waymo expande acesso a autoguiados

A Waymo está a criar parcerias com várias empresas, incluindo a Walmart, a Autonation e a Avis, para expandir o acesso aos seus automóveis autoguiados. As parcerias foram criadas com base na utilização que tem sido feita destes automóveis.

Como parte da parceria com a Walmart, vai ser testado um serviço de recolha de encomendas. Os clientes vão ter acesso a descontos quando efetuam encomendas na Walmart.com e, enquanto estão a ser preparadas, os automóveis da Waymo vão transportá-los até à Walmart para as recolherem.

A Waymo continua a somar quilómetros em deslocações que lhe permitem melhorar, permanentemente, a sua tecnologia e recolher mais dados. Além disso, pode vir a testar novas experiências de entretenimento dentro do automóvel.

Amazon cria patente para compras por SMS

A Amazon criou uma patente para um novo sistema que permite efetuar compras ao enviar uma mensagem de texto com os produtos que se deseja. O sistema faz, automaticamente, uma pesquisa na base de dados e envia uma SMS com várias opções. Ao que tudo indica, os produtos vão poder ser adquiridos, diretamente, através de um botão.

A Amazon está, permanentemente, a criar novas formas de aquisição de produtos. A nova opção pode simplificar a experiência de compra para uma população mais idosa e dispensar o download da app da Amazon.

Mais do que isso, pode ser uma forma de impulsionar o e-commerce em mercados emergentes, onde o número de smartphones está a aumentar, mas a taxa de penetração de Internet móvel é mais reduzida. É uma forma de facilitar o acesso ao vasto inventário da Amazon.

GAFAnomics® [ga-fɑː-nom-iks], substantivo: Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

DUMITA – Baidu, Xiaomi, Tencent e Alibaba (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

