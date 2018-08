DESTAQUES GAFANOMICS® [06/AGO/2018]

Por Patrícia Silva, Gestora de Comunicação e Marketing na FABERNOVEL INNOVATE Lisboa

“Destaques GAFAnomics®” é uma compilação dos artigos mais importantes partilhados internamente pela equipa da FABERNOVEL.

Apple apresenta melhor 3º trimestre de sempre

A Apple atingiu uma receita de 53,3 mil milhões de dólares no seu 3º trimestre deste ano, um crescimento de 17% em relação ao mesmo período do ano passado. Os resultados ajudaram a Apple a tornar-se a primeira empresa de 1 bilião de dólares!

O número de iPhones vendidos foi praticamente o equivalente (41,3 milhões VS 41 milhões no 3º trimestre de 2017), mas o preço médio de venda teve um crescimento significativo, para os 724 dólares, graças ao iPhone X.

Os serviços (App Store, Apple Music, iCloud…) estão a tornar-se um segmento cada vez mais relevante: registaram um crescimento de 31%, gerando uma receita de 9,5 mil milhões de dólares. O objetivo da Apple é atingir os 50 mil milhões de dólares em receitas em serviços em 2021.

Também o segmento de outros produtos, que inclui a Apple TV, o Apple Watch e os produtos Beats, cresceu 37%, atingindo uma receita de 3,7 mil milhões de dólares.

Netflix vai abrir centro de produção em Madrid

O Netflix vai criar, em Madrid, o seu primeiro centro europeu de produção de conteúdos. Esta é uma clara aposta do serviço de streaming em filmes e programas de TV em língua espanhola, tendo uma importância estratégica uma vez que o mercado hispânico tem mais de 500 milhões de falantes em todo o mundo.

O centro, localizado na Ciudad de la Tele, vai ser desenvolvido e gerido pelo grupo de media espanhol Grupo Secuoya. O espaço vai servir para a produção de conteúdos originais de séries já lançadas, como “La Casa de Papel”, e para a produção de novos conteúdos.

Este ano, o Netflix produziu cerca de 20 conteúdos originais em Espanha e tem investido significativamente em conteúdos licenciados e co-produzidos por televisões e produtores espanhóis.

Publicidade e cloud alavancam lucros da Amazon

A Amazon atingiu uma receita de 52,9 mil milhões de dólares, no segundo trimestre deste ano. Os lucros atingiram um valor recorde de 2,5 mil milhões de dólares, impulsionados, sobretudo, pelos negócios de publicidade e cloud.

As receitas do serviço Amazon Web Services cresceram 49% para mais de 6 mil milhões de dólares. A Amazon continua a liderar na cloud (33% quota de mercado) apesar da concorrência da Microsoft e da Google (com 13% e 6% de quota de mercado, respetivamente). Este segmento de negócio teve um resultado líquido de 1,6 mil milhões, ou seja, 55% do lucro total.

Outro destaque vai para o crescimento de 132% do negócio de publicidade, cuja receita atingiu 2,2 mil milhões de dólares. Será que a Amazon é um império “escondido” da publicidade digital? Parece que sim…

Tesla lança prancha de surf

A Tesla lançou uma prancha de surf de 1.500 dólares, em parceria com a Lost Surfboards e Matt “Mayhem” Biolos, dois peritos na conceção de pranchas de surf. O novo produto é uma edição limitada, a compra podia ser feita na loja online da Tesla e esgotou em menos de 24 horas.

O material das pranchas é inspirado nos interiores dos automóveis Tesla e integra acabamentos que podem ser encontrados nos automóveis da empresa. As pranchas podem também ser transportadas nos Model S, Model X e Model 3.

Além da nova prancha, a Tesla tem disponíveis outros produtos de merchandise, como bonés, t-shirts, powerbanks e mini-Teslas para crianças.

GAFAnomics® [ga-fɑː-nom-iks], substantivo: Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

DUMITA – Baidu, Xiaomi, Tencent e Alibaba (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

ESTUDOS GAFAnomics®:

TESLA: Uploading the Future

GAFAnomics: Nova Economia, Novas Regras

GAFAnomics: 4 super poderes, na NetworkEconomy

UBER: O vírus dos transportes

Amazon: O império escondido

Facebook: A startup perfeita

LinkedIn: A rede séria

Que tornar a sua empresa numa empresa GAFAnomics® ?

Contacte a FABERNOVEL INNOVATE: