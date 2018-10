Por Patrícia Silva, Gestora de Comunicação e Marketing na FABERNOVEL INNOVATE Lisboa

“Destaques GAFAnomics®” é uma compilação dos artigos mais importantes partilhados internamente pela equipa da FABERNOVEL.

Uber tenta adquirir Deliveroo

A Uber está na corrida para adquirir a Deliveroo, uma startup do Reino Unido de entrega de refeições. Ao que tudo indica, a aquisição poderá vir a concretizar-se por 4 mil milhões de dólares.

Esta é uma tentativa de reforçar o posicionamento do serviço de entrega de refeições UberEats no mercado europeu. A Deliveroo está presente em 200 cidades, maioritariamente na Europa e com grande destaque para o Reino Unido.

O serviço UberEats é o serviço de entrega de refeições que tem crescido mais rápido nos EUA e tornou-se uma das áreas de negócio mais importantes para a Uber. O serviço está presente em 293 cidades, 34 países e 6 continentes e já é rentável em 40 cidades dos EUA.

O negócio não está fechado e a Amazon entrou na corrida e tem fôlego para fazer uma “ultrapassagem em cima da meta”.



Snapchat vai permitir comprar na Amazon

O Snapchat vai permitir aos utilizadores comprar produtos na Amazon. Uma nova funcionalidade permite apontar a câmara para um artigo (ou código de barras) e adquiri-lo na Amazon.

O Snapchat está a tentar estabelecer-se como uma plataforma de social commerce, tornando-se mais competitivo em relação ao Instagram e ao Facebook. Através da nova funcionalidade, está a criar uma experiência fluída de compra e de descoberta de novos produtos.

A parceria também poderá ser vantajosa para a Amazon, atraindo para a sua plataforma a base de utilizadores (maioritariamente jovens) do Snapchat.



Facebook apresenta novos óculos de realidade virtual

A Oculus, empresa do Facebook, apresentou uns novos óculos de realidade virtual, que vão ser lançados no próximo ano (399 dólares) e que funcionam como uma consola de videojogos.

Através dos Oculus Quest, o Facebook continua a tentar massificar o acesso à realidade virtual e está a utilizar os videojogos como um argumento para atrair uma vasta base de utilizadores.

Tal como os Oculus Go, os Quest são “autónomos” (sem fios ou necessidade de ligação a outros dispositivos ) que permitem aos utilizadores mover-se livremente num espaço em 3D para uma experiência imersiva.

Elon Musk vai deixar a presidência da Tesla

Elon Musk vai deixar a presidência da Tesla, mas mantém-se como CEO da empresa. A decisão aconteceu devido a um tweet, com informação relevante para o mercado, sem que o regulador do mercado norte-americano (SEC), tivesse sido informado previamente e quando o mercado estava aberto a transações.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018

O acordo que criou com o SEC prevê o abandono do cargo de presidente (por, pelo menos, 3 anos) e uma multa de 40 milhões de dólares (20 para Musk e outros 20 pagos pela empresa).

Elon Musk perde o poder de convocar reuniões de administração, mas vai manter-se no comando das operações da Tesla.

GAFAnomics® [ga-fɑː-nom-iks], substantivo: Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

DUMITA – Baidu, Xiaomi, Tencent e Alibaba (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.

ESTUDOS GAFAnomics®:

TESLA: Uploading the Future

GAFAnomics: Nova Economia, Novas Regras

GAFAnomics: 4 super poderes, na NetworkEconomy

UBER: O vírus dos transportes

Amazon: O império escondido

Facebook: A startup perfeita

LinkedIn: A rede séria

Que tornar a sua empresa numa empresa GAFAnomics® ?

Contacte a FABERNOVEL INNOVATE: